Nadal dendert door naar vierde ronde

De als tweede geplaatste Spanjaard, die in de vorige ronde niet in actie hoefde te komen, liet in twee uur de Zuid-Koreaan Chung Hyeon met 6-3 6-4 6-2 kansloos.

Nadal verloor over de hele partij maar vier punten op zijn eerste opslag en stond geen enkel breakpoint toe. Zelf brak hij de nummer 170 van de wereld, wegens blessureleed absent tijdens Roland Garros en Wimbledon, vier keer.

Chung baarde vorig jaar opzien door op de Australian Open de halve finales te halen. Hij versloeg toen onder anderen Alexander Zverev en Novak Djokovic. Een nieuwe stunt op een grand slam zat er niet in.

Nadal mikt in New York op zijn vierde US Open-titel. Hij won het toernooi in 2010, 2013 en 2017.