FC Twente-trainer Gonzalo Garcia draait als windvaan

Gonzalo Garcia ligt zwaar onder vuur bij FC Twente. Voorlopig houden Ted van Leeuwen en Fred Rutten hem in het zadel.

ENSCHEDE - Drie dagen nadat Wout Brama in uitgelekte gesprekken met supporters door hoofdtrainer Gonzalo Garcia en keeperstrainer Sander Boschker compleet werd afgebrand, is de routinier teruggekeerd in de wedstrijdselectie van FC Twente. Vanavond bij de thuiswedstrijd tegen AZ hoeft Brama voor het eerst dit kalenderjaar niet plaats te nemen op de tribune. Het is de opmerkelijke uitkomst van een week vol onrust, die de toch al wankele positie van trainer Gonzalo Garcia verder heeft verzwakt.