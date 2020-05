Voormalig kampioenskeeper ADO Dolf Niezen (94) overleden

Niezen was de doelman van het legendarische team dat in 1943 kampioen werd van de Eredivisie. Hij kwam onlangs weer in het nieuws door een foto met premier Rutte die langs het raam van verzorgingshuis Oldael liep waar ook enkele fans van ADO bezig waren een spandoek op te hangen.

Een delegatie van diverse supportersverenigingen van de club stak via verschillende acties alle medewerkers in de zorg én de ouderen in Den Haag een hart onder de riem. Toen de premier met de hardwerkende supporters op de foto ging, verscheen ook Niezen voor het raam. Hij was duidelijk blij met het bezoek bij zijn raam een stak lachend zijn hand op.

In de wedstrijd waarin de Haagse club zijn tweede landstitel pakte hield Niezen zijn doel schoon. ADO won met 1-0 van Enschede. ,,Mijn vader is rustig in zijn slaap overleden”, vertelt zijn zoon over Dolf, die de enige nog levende speler van het kampioensteam was.

Niezen was pas net 17 jaar tijdens de kampioenswedstrijd. Al op zijn 16e debuteerde hij, omdat de eerste keeper geblesseerd was. Nog altijd geldt hij als de jongste keeper én jongste kampioen ooit in Nederland.