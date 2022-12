Hockeysters starten Pro League met kleine zege op Britten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hockeysters beginnen Pro League met nipte zege op Britse vrouwen

00.40 uur: De Nederlandse hockeysters zijn met een nipte overwinning begonnen aan de Pro League. De ploeg van de nieuwe bondscoach Paul van Ass versloeg Groot-Brittannië in de Argentijnse stad Santiago del Estero met 2-1. Oranje speelt woensdag tegen Argentinië en treft vrijdag en zaterdag de Britse en Argentijnse vrouwen opnieuw. Afgelopen zomer waren de hockeysters in de WK-finale in Spanje met 3-1 te sterk voor Argentinië.

„Dit is een nieuw begin, met een nieuwe bondscoach en nieuwe tactieken”, zei Van Ass voor het duel. „Ik ben benieuwd wat daaruit komt. Het is heel fijn om met vier goede wedstrijden te kunnen beginnen.”

Freeke Moes opende in het eerste kwart de score voor Oranje. Isabelle Petter tikte enkele minuten later de gelijkmaker langs keepster Josine Koning, maar in het tweede kwart nam Nederland opnieuw de leiding via Yibbi Jansen. Zij schoot secuur raak uit een strafcorner. Daar bleef het bij, ondanks kansen aan beide kanten.

De hockeysters eindigden vorig seizoen als tweede in de Pro League achter Argentinië. Ze pakten afgelopen zomer onder leiding van interim-bondscoach Jamilon Mülders wel voor de derde keer op rij de wereldtitel. Van Ass debuteerde eind vorige maand met een gewonnen oefeninterland tegen Ierland (5-0). De bondscoach kan bij de start van de Pro League niet beschikken over onder anderen de geblesseerde Frédérique Matla en Eva de Goede, die haar interlandcarrière tijdelijk heeft stopgezet en zich voorbereidt op haar huwelijk.

De Nederlandse mannen werken in Santiago del Estero ook vier wedstrijden in de Pro League af, twee tegen Groot-Brittannië en twee tegen Argentinië.

Voetbalsters Ajax sluiten jaar af met overwinning

22.17 uur: De voetbalsters van Ajax hebben de eerste seizoenshelft in de Vrouwen Eredivisie afgesloten met een overwinning op PEC Zwolle. De ploeg van trainer Suzanne Bakker won op Sportpark De Toekomst met 2-0, via doelpunten van Tiny Hoekstra en Oranje-international Romée Leuchter.

Ajax verkleinde daardoor de achterstand op de ongeslagen koploper FC Twente tot 3 punten. De landskampioen uit Enschede heeft na tien wedstrijden de maximale score van 30 punten. Eind vorige maand won Twente de topper tegen Ajax met 3-1. Dat betekende voor de Amsterdamse vrouwen het eerste puntenverlies.

Het duel met PEC Zwolle zou twee weken geleden worden gespeeld, maar ging toen niet door. Ajax hervat de competitie op 20 januari tegen ADO Den Haag, FC Twente speelt twee dagen later tegen PSV.

Engelse koploper Arsenal wint oefentoernooi in Dubai

19.36 uur: Arsenal heeft het toernooi om de Dubai Super Cup gewonnen. De koploper van de Engelse voetbalcompetitie versloeg afgelopen donderdag Olympique Lyon met 3-0 en was dinsdag ook te sterk voor AC Milan: 2-1. De ploeg van trainer Mikel Arteta verzekerde zich daardoor van de eindzege op het oefentoernooi.

Arsenal leidde bij rust al met 2-0 dankzij doelpunten van aanvoerder Martin Ødegaard (vrije trap) en oud-Feyenoorder Reiss Nelson. Een kwartier voor tijd deed Fikayo Tomori iets terug namens de Italiaanse kampioen AC Milan. Arsenal won ook de afsluitende strafschoppenserie die na iedere wedstrijd op het toernooi in Dubai wordt gehouden en verdiende daarmee een extra punt. Met 8 punten zijn de ’Gunners’ al zeker van de eindzege, ongeacht de uitslag van het duel vrijdag tussen AC Milan en Liverpool.

Arsenal oefent zaterdag in Londen nog tegen Juventus en hervat de Premier League dan op tweede kerstdag (Boxing Day) tegen West Ham United.

Tien maanden na Winterspelen staat podium skicross eindelijk vast

18.39 uur: Tien maanden na de Olympische Spelen van Beijing staat de uitslag van de skicrossfinale bij de vrouwen eindelijk vast. Het internationaal sporttribunaal CAS bekrachtigde het besluit om zowel de Duitse freestyleskiester Daniela Maier als de Zwitserse Fanny Smith een bronzen medaille te geven. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ging daar ook mee akkoord.

Bij de olympische finale van de skicross, op 17 februari in China, was Smith als derde geëindigd en Maier als vierde. De 30-jarige Zwitserse werd na afloop door de jury echter teruggezet naar de vierde plaats, omdat ze de vier jaar jongere Duitse zou hebben gehinderd. Smith ging in beroep en kreeg negen dagen later alsnog een bronzen medaille.

De beroepscommissie van de internationale skifederatie FIS kwam na bestudering van de beelden tot de conclusie dat het contact tussen de twee freestyleskiesters in de finale onvermijdelijk was. De FIS besloot daarom toch de oorspronkelijke uitslag aan te houden, met Smith als nummer 3 en Maier als nummer 4. De betrokken partijen hebben nu onder de hoede van het CAS de zaak besproken en afgesproken dat beide vrouwen een bronzen medaille krijgen.

Amerikaanse atleet Ross drie jaar geschorst wegens dopingfraude

17.34 uur: De Amerikaanse atleet Randolph Ross, olympische kampioen op de 4x400 meter estafette van Tokio in 2021, is voor drie jaar geschorst wegens overtreding van de dopingreglementen. Dat heeft de Athletics Integrity Unit laten weten. Ross miste drie zogenoemde whereabouts, controles op doping buiten de wedstrijden om. In het laatste geval probeerde hij dat bovendien nog eens te verdoezelen door een email te vervalsen.

De 21-jarige Ross was al voorlopig geschorst. Hij miste daardoor onder meer de wereldkampioenschappen van afgelopen zomer in Eugene (Oregon).

De sprinter was lid van de Amerikaanse 4x400 meter estafetteploeg die goud won in Tokio, waar hij overigens alleen in de heats meedeed.

Franse wielrenner Rolland stopt om teamgenoten ruimte te geven

17.33 uur: De Franse wielrenner Pierre Rolland, winnaar van etappes in de Tour en de Giro, heeft op 36-jarige leeftijd zijn carrière beëindigd. Rolland wilde in eerste instantie nog zeker een jaar doorgaan. Omdat zijn ploeg B&B Hotels dreigt te verdwijnen, houdt de Fransman er nu mee op. „Het lot heeft zo beslist”, zegt de Fransman in een filmpje op social media.

Rolland debuteerde in 2006 in het profpeloton en reed sinds 2019 voor B&B Hotels. Die Franse procontinentale ploeg van manager Jérôme Pineau zou komend jaar met de stad Parijs als geldschieter onder de naam Paris Cycling City doorgaan, maar dat project lijkt geflopt nu de internationale wielerunie UCI de ploeg geen licentie heeft gegeven voor 2023. Rolland had naar eigen zeggen wel contacten met andere teams. Hij wil zijn jongere teamgenoten die eveneens een nieuwe werkgever zoeken - onder wie de Nederlandse sprinter Cees Bol - echter niet in de weg zitten.

Rolland won in de Tour van 2011 de rit met de aankomst op de Alpe d’Huez. Hij werd toen in Parijs in de witte trui ook gehuldigd als winnaar van het jongerenklassement. Een jaar later won Rolland weer een bergetappe in de Ronde van Frankrijk. In de Giro van 2017 boekte de Fransman eveneens een ritzege. Zijn beste eindklassering in een grote ronde was de vierde plaats in de Giro van 2014. In de Tour kwam hij nooit verder dan de achtste plek in het eindklassement.

Wielerploeg Bora mikt met Hindley op Tour, Kämna naar Giro

17.09 uur: Jai Hindley is komende zomer de kopman van de Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe in de Tour de France. De Australiër won dit jaar de Giro d’Italia en zal voor het eerst in de Tour aan de start staan.

Hindley zou het kopmanschap in de Giro dit jaar nog delen met Wilco Kelderman. Maar de Nederlander, die volgend jaar uitkomt voor Jumbo-Visma, was door een val in Luik-Bastenaken-Luik niet fit genoeg voor een hoofdrol. In de Tour krijgt Hindley nu de Duitser Emanuel Buchmann als voornaamste helper. Buchmann werd in 2019 nog vierde in de Tour de France, maar kon een dergelijke prestatie mede door ziekte en valpartijen niet meer benaderen.

In de Giro wordt Lennard Kämna een van de mannen voor het klassement. Het is de eerste keer dat de 26-jarige Duitser die rol krijgt. De afgelopen jaren won hij al ritten in Giro en Tour. „Ik ben op een leeftijd gekomen dat je zegt: probeer ik het een keer of niet”, zei Kämna tijdens de teampresentatie op Mallorca. „Als ik me goed voel zal ik zeker niet meer in de eerste week bewust wat tijd verliezen. Ik wil eens zien hoe ver ik kan komen in het klassement.”

De Rus Aleksandr Vlasov, vijfde in de Tour van dit jaar, is de andere kopman in de Giro. Bij Bora rijden ook de Nederlanders Ide Schelling en Danny van Poppel.

Cambuur moet opening nieuw stadion uitstellen

16.56 uur: SC Cambuur moet de opening van het nieuwe stadion met enkele maanden uitstellen. De oplevering stond gepland voor september volgend jaar, maar dat wordt volgens de Friese voetbalclub door „een samenloop van omstandigheden” niet gehaald. De verwachting is nu dat Cambuur tussen december 2023 en het voorjaar van 2024 het stadion in gebruik kan nemen.

De Friese club uit de Eredivisie verhuist naar de westkant van Leeuwarden, waar aan het Stadionplein tegenover de Elfstedenhal een nieuw voetbalstadion verrijst. Afgelopen zomer begon de bouw. Het onderkomen van Cambuur gaat plaats bieden aan 15.000 toeschouwers.

Eén van de redenen dat de opening moet worden uitgesteld, is dat het stadion pas eind volgend jaar kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Omdat daarop minder stroom beschikbaar is dan nodig, kijkt Cambuur naar een oplossing met een duurzaam klimaatsysteem. Dat systeem, en ook de overige installaties in het stadion, kunnen pas geregeld worden zodra het stadion is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Voor Cambuur is het van groot belang dat het als Eredivisionist de overstap maakt naar een nieuw stadion. Op dit moment staat de ploeg op de zeventiende plaats, met alleen FC Volendam onder zich. De nummers 17 en 18 degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks. Trainer Henk de Jong stopte eind oktober vanwege gezondheidsredenen. Zijn opvolgers Sjors Ultee is Cambuur nu aan het voorbereiden op de tweede seizoenshelft.

Amerikaanse zakenman koopt voetbalclub Bournemouth

15.20 uur: De Amerikaanse zakenman Bill Foley heeft de overname van AFC Bournemouth afgerond, nadat de deal werd goedgekeurd door de Premier League. Het bedrijf Black Knight Football Club van Foley nam de aandelen over van de in Rusland geboren Brit Maxim Demin.

Demin was elf jaar eigenaar van Bournemouth waarmee hij opklom vanuit de League One, het derde niveau, naar de Premier League. Daarin staat de ploeg van coach Gary O’Neil momenteel veertiende.

Foley is de oprichter en eigenaar van de NHL-ijshockeyclub Vegas Golden Knights. „We gaan verder met een ’altijd vooruit, nooit achteruit’-aanpak die centraal staat bij al mijn activiteiten”, meldt de Amerikaan in een persbericht.

Glory kondigt twee titelgevechten in februari aan

15.07 uur: Donovan Wisse (25) en Sergej Maslobojev (35) verdedigen op 11 februari in de Grugahalle in Essen hun Glory-titels. Wisse in het middengewicht, Maslobojev in het lichtzwaargewicht.

Maslobojev vecht in het mainevent van Glory83 tegen Donegi Abena. Wisse verdedigt zijn ’belt’ tegen Cesar Almeida.

Neymar niet langer verdacht in fraudezaak

12:45 uur De Braziliaanse voetbalvedette Neymar is definitief ontslagen van rechtsvervolging in een fraudezaak die dateerde van 2013. Dat besliste een Spaanse rechtbank nadat eerder al de aanklagers alle beschuldigingen hadden ingetrokken.

Een Braziliaanse investeringsmaatschappij, die 40 procent van de transferrechten van Neymar in bezit had, beweerde lang dat er gefraudeerd was met de transfersom toen Neymar in 2013 overstapte van Santos naar FC Barcelona. Daarom werden behalve Neymar ook zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Ook die beschuldigingen werden in oktober ingetrokken toen aanklager Luis Garcia Canton zei dat er „nog niet de minste aanwijzing van een misdaad” was.

Neymar, die inmiddels voor Paris Saint-Germain voetbalt, liet eerder al weten niet betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen tussen Santos en FC Barcelona. „Mijn vader deed dat altijd en nu nog steeds. Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen”, aldus de aanvaller, die met Brazilië op het WK strandde in de kwartfinales.

ZLM Tour start met proloog in Heinkenszand

12:20 uur De ZLM Tour gaat volgend jaar van start met een proloog in Heinkenszand, een dorp in de gemeente Borsele. De rittenkoers voor profwielrenners begint op 7 juni en eindigt op 11 juni.

Op 8 juni is de ZLM Tour ook nog op Zeeuwse bodem met een rit van Westkapelle in de gemeente Veere naar ’s-Heerenhoek (Borsele).

De rittenkoers wordt al jaren gebruikt door met name ploegen die met sprinters successen willen boeken in de Tour de France. In het verleden behaalden topsprinters als de Brit Mark Cavendish, de Duitsers Marcel Kittel en André Greipel en Dylan Groenewegen er ritzeges. Dit jaar was Olav Kooij er de grote man. Het sprinttalent van Jumbo-Visma won drie etappes en het eindklassement.