Neymar nu ook officieel niet langer verdacht in fraudezaak

Neymar niet langer verdacht in fraudezaak

12:45 uur De Braziliaanse voetbalvedette Neymar is definitief ontslagen van rechtsvervolging in een fraudezaak die dateerde van 2013. Dat besliste een Spaanse rechtbank nadat eerder al de aanklagers alle beschuldigingen hadden ingetrokken.

Een Braziliaanse investeringsmaatschappij, die 40 procent van de transferrechten van Neymar in bezit had, beweerde lang dat er gefraudeerd was met de transfersom toen Neymar in 2013 overstapte van Santos naar FC Barcelona. Daarom werden behalve Neymar ook zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Ook die beschuldigingen werden in oktober ingetrokken toen aanklager Luis Garcia Canton zei dat er „nog niet de minste aanwijzing van een misdaad” was.

Neymar, die inmiddels voor Paris Saint-Germain voetbalt, liet eerder al weten niet betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen tussen Santos en FC Barcelona. „Mijn vader deed dat altijd en nu nog steeds. Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen”, aldus de aanvaller, die met Brazilië op het WK strandde in de kwartfinales.

ZLM Tour start met proloog in Heinkenszand

12:20 uur De ZLM Tour gaat volgend jaar van start met een proloog in Heinkenszand, een dorp in de gemeente Borsele. De rittenkoers voor profwielrenners begint op 7 juni en eindigt op 11 juni.

Op 8 juni is de ZLM Tour ook nog op Zeeuwse bodem met een rit van Westkapelle in de gemeente Veere naar ’s-Heerenhoek (Borsele).

De rittenkoers wordt al jaren gebruikt door met name ploegen die met sprinters successen willen boeken in de Tour de France. In het verleden behaalden topsprinters als de Brit Mark Cavendish, de Duitsers Marcel Kittel en André Greipel en Dylan Groenewegen er ritzeges. Dit jaar was Olav Kooij er de grote man. Het sprinttalent van Jumbo-Visma won drie etappes en het eindklassement.

Bayern München aast op Kroatische doelman Livakovic

08:17 uur Bayern München aast op de Kroatische doelman Dominik Livakovic. De Duitse recordkampioen ziet in hem een passende vervanger voor Manuel Neuer, die door een ongeval bij het skiën zijn rechterbeen heeft gebroken en de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Volgens De Duitse betaalzender Sky hebben clubfunctionarissen van Bayern al de eerste verkennende gesprekken gevoerd met het management van de 27-jarige keeper, die nog tot eind juni 2024 onder contract staat bij Dinamo Zagreb.

Livakovic heeft zich op het WK in Qatar ontpopt als de held van Kroatië. De doelman schitterde in de strafschoppenseries tegen Japan en Brazilië, waardoor Kroatië in de halve finales is beland. Argentinië is dinsdagavond de tegenstander.