Marianne Vos wint week voor WK wereldbekercross in Hoogerheide

Dat was de vijftiende en laatste cross om de wereldbeker. De Nederlandse kampioene sprong in de laatste ronde weg en soleerde naar de winst. Wereldkampioene Lucinda Brand versloeg Puck Pieterse in de sprint om de tweede plaats.

De eindzege in het klassement van Brand stond al vast. Zij won zaterdag ook de veldrit om de X2O-Trofee in Hamme. Daarmee nam Brand de leiding in dat klassement over van Denise Betsema.

Aanstaande zaterdag strijden de vrouwen in het Amerikaanse Fayetteville om de wereldtitel.