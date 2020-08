Frank Rijkaard bondscoach? Eric Gudde cryptisch

Frank Rijkaard stond van 1998 tot en met 2000 aan het roer bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De eigenschappen van Ronald Koeman dienen als blauwdruk voor zijn opvolger als bondscoach van Oranje, een functie die Frank Rijkaard op het lijf is geschreven. ,,We denken er soms weleens hetzelfde over volgens mij”, zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde cryptisch als hij met die naam wordt geconfronteerd.