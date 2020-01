PSV wijzigt terugvlucht vanuit onrustige Golfregio

De club volgt daarmee het advies van enkele internationale luchtvaartautoriteiten en vele internationale vliegtuigmaatschappijen om bepaalde delen van het luchtruim in het Midden-Oosten te mijden. Algemeen directeur Toon Gerbrands: ,,Wij hebben geprobeerd om met Qatar Airways een oplossing te vinden, maar dat bleek niet mogelijk. Daarop hebben we besloten om voor een alternatief te kiezen. Het is in de voorbije dagen onrustiger geworden in deze regio. Vanzelfsprekend nemen we in dit soort situaties geen enkel risico. Vandaar het besluit om de terugreis te wijzigen.”

Sinds de liquidatie door Amerika van de Iraanse generaal Soleimani in Baghdad vorige week is het onrustig in de Golfregio. Iran reageerde met raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak. In diezelfde nacht verongelukte een toestel van Ukraine International Airlines nabij Teheran. Inmiddels wordt aangenomen, dat dit is veroorzaakt door Iraans afweergeschut.

Club Brugge dat zondag vanuit Doha terugvliegt naar Brussel heeft vooralsnog besloten de reis wel met Qatar Airways te maken. Qatar Airways is een van de weinige luchtvaartmaatschappijen die nog wel gebruik maakt van de luchtcorridor boven Irak en Iran. Vanwege politieke onenigheid in de regio kan Qatar Airways niet vliegen boven Saoedi-Arabië en Egypte en derhalve niet uitwijken. Ook Emirates, Etihad Airways, Iraq Airlines, Turkish Airlines en Pegasus gebruiken nog het luchtruim boven Iran en Irak. Alle westerse luchtvaartmaatschappijen mijden die route sinds de raketaanvallen van Iran.