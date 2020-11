Bondscoach Löw na historische afgang Duitsland: inktzwarte avond

„Dit was een inktzwarte avond voor ons. Niets lukte, alles ging mis, zowel defensief als offensief. Er was geen organisatie en geen communicatie. Dat is ons fataal geworden. Ik heb er verder nog geen verklaring voor.”

Löw is van plan met zijn technische staf de ontluisterende nederlaag grondig te analyseren. „Na het eerste doelpunt van Spanje bleef er van onze tactiek niets meer over. We liepen doelloos over het veld. Het is onze taak en onze plicht om lering te trekken uit deze totaal mislukte wedstrijd.”

Löw is het vertrouwen in zichzelf en in zijn manschappen nog niet verloren. „We waren op de goede weg, maar we zijn kennelijk nog niet op het niveau dat we dachten en hoopten. We zijn nu ver teruggeworpen in onze ontwikkeling en we zullen gezamenlijk moeten terugvechten. Dit is echt een enorme teleurstelling en die zullen we eerst moeten verwerken.”