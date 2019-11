Norris: ’Gamer kan F1-coureur worden’

„Dat denk ik, ja. Ik verwacht alleen niet dat ze dan direct vanuit het E-sporten overstappen”, aldus de 20-jarige Brit.

„Zo iemand zal eerst wel een aantal tussenstapjes moeten maken, via de F3 en F2 bijvoorbeeld. Er zijn al coureurs die hebben bewezen dat de kwaliteiten van een sim-racer ook goed tot hun recht kunnen komen op een echt circuit.”

Vrijwel elk F1-team heeft tegenwoordig een sim-racer in dienst, waardoor ook buiten de raceweekeinden om bepaalde onderdelen en strategien kunnen worden getest. De huidige simulatoren kunnen de auto’s en omstandigheden op en rond circuits zeer nauwkeurig nabootsen. Bovendien wordt de technologie steeds beter en geavanceerder. Ook dat kan E-sporters een duwtje in de rug geven, stelt Norris. „Hoe beter de simulatoren worden, hoe groter de kans dat een gamer ooit gaat doorbreken in de F1.”

Dat E-sporters veel meer tijd achter het stuur kunnen doorbreken, is een ander voordeel. Norris vindt sowieso dat gamers zeer toegewijd zijn. „Je kunt veel meer testen in een simulator. Bovendien stoppen ze er veel uren in. Dagelijks rijden ze en dat weken achter elkaar. Dat is indrukwekkend en bovendien nodig om de auto te ontwikkelen en als coureur beter te worden.”

De Nederlander Rudy van Buren geldt als een van de snelste simulatorcoureurs te wereld en stond in het verleden onder contract bij het Formule 1-team van McLaren. Tegenwoordig is hij werkzaam voor het Mahindra Formule E-team.

Norris en Verstappen racen geregeld met elkaar online, zoals op onderstaande video te zien is: