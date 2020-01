Kjeld Nuis mag ook 1000 meter wereldbeker Calgary schaatsen

Nuis ontbrak onlangs na een zware griepaanval op de NK afstanden in Thialf, waar de tickets voor onder meer de EK en WK afstanden werden verdeeld. Hij won in 2018 olympisch goud op de 1000 en 1500 meter bij de Spelen in Zuid-Korea. Op basis van onder meer die prestaties kreeg hij toch een aanwijsplek voor beide afstanden voor de WK afstanden.

De wedstrijden in Calgary staat voor 7 en 8 februari uitgeschreven, een week voor de WK afstanden. Sven Kramer heeft een plekje gekregen in de Nederlandse formatie voor de ploegenachtervolging van de EK afstanden, na zijn rugklachten van eerder dit seizoen. Hij vormt een team met Patrick Roest, Marcel Bosker en reserve Koen Verweij.

Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Melissa Wijfje en reserverijdster Carlijn Achtereekte vormen het Nederlandse vrouwenteam voor de EK-afstanden die komend weekeinde in Heerenveen worden gehouden.