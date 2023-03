Debutant Bart Verbruggen is duidelijk: ’Ik ben hier niet bij Oranje op schoolreisje’

Het ligt niet voor de hand dat Verbruggen komende week tijdens de eerste interlands in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk en Gibraltar zijn debuut mag maken in het Nederlands elftal. „De bondscoach heeft me verteld dat ik goed moet rondkijken”, vertelt hij. „Maar ik wil me ook laten zien.”

Met Jasper Cillessen, Mark Flekken en Verbruggen heeft Koeman drie keepers opgeroepen die eind vorig jaar niet waren geselecteerd voor het WK in Qatar. „Maar dat heeft ook te maken met blessures”, verklaart Verbruggen de afwezigheid van Andries Noppert en Justin Bijlow. „Anders had ik nu misschien bij Jong Oranje gezeten.”

Grote toekomst Verbruggen

Verbruggen had drie jaar geleden nog geen officiële wedstrijd voor NAC gespeeld toen hij voor 300.000 euro werd verkocht aan Anderlecht, waar hij met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar een oude bekende trof. Hij begon als derde doelman bij de club uit Brussel, achter Hendrik Van Crombrugge en Timon Wellenreuther die inmiddels bij Feyenoord onder contract staat. Maar onder de nieuwe trainer Brian Riemer is hij al drie maanden eerste keus.

Bart Verbruggen doet een warming up tijdens de training van Oranje. Ⓒ ANP/HH

Jan Vertonghen, aanvoerder van Anderlecht, voorspelt een grote toekomst voor Verbruggen. „Hij heeft de potentie om een van de beste doelmannen van de wereld te worden”, denkt de ervaren Belg. Volgens veel Engelse media willen Manchester United en Liverpool de talentvolle doelman komende zomer graag inlijven. „Ik lees niet zoveel, maar soms krijg je wel eens een berichtje doorgestuurd”, reageert Verbruggen. „Het is leuk als het goed gaat. Het is ook leuk dat we met Anderlecht tegen AZ moeten in de Conference League. Dan speel ik ook eens een officieel duel in Nederland.”

Penaltykiller

Met Verbruggen heeft Oranje misschien wel de gewenste penaltykiller in huis. De keeper stopte vorige maand maar liefst drie strafschoppen van Ludogorets. „Ik weet niet of het een specialiteit van mij is. Maar ik stopte er ook een tijdens een bekerduel met Lierse”, aldus Verbruggen die de letter C op zijn keepershandschoenen heeft staan. C is de eerste letter van de voornaam van zijn twee jaar geleden overleden vader Coen. „Hij was mijn grootste supporter. Gelukkig heeft hij me nog wel naar Anderlecht zien vertrekken. Dit had hij uiteraard ook graag meegemaakt. Maar door die letter op mijn handschoenen is hij er toch steeds een beetje bij.”