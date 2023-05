Giro-favoriet Remco Evenepoel zwaar ten val nadat hond op de weg belandt

De 23-jarige Belg ging tegen het asfalt nadat een hond op de weg was beland. Meerdere renners kwakten tijdens de rit al tegen de weg. Dit door de waardeloze omstandigheden. Het regent dat het giet in Italië, waardoor het lastig fietsen is.

Nog wel in koers

Evenepoel is nog in koers, hij lijkt met de schrik vrijgekomen en geeft goede signalen. Hij droeg deze Giro al drie dagen het roze in de Giro, maar stond de leiderstrui met graagte af aan de Noor Andreas Leknessund. In de slotkilometer ging Evenepoel nog een keer onderuit. Kaden Groves won de etappe.

Bron: discovery+