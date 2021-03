Nieuwe Barça-voorzitter op visite bij Koeman en spelers

De 58-jarige advocaat kreeg zondag tijdens de verkiezing de meeste stemmen van de 110.000 ’socios’. Hij versloeg voormalig directeur Toni Freixa en ondernemer Victor Font met ruim verschil. Laporta is de opvolger van Josep Maria Bartomeu, die eind oktober onder grote druk opstapte. De club kampt met een gigantische schuld.

Laporta sprak kort met Koeman en enkele spelers. De nieuwe voorman ging ook langs bij het vrouwenelftal, waar onder anderen Nederlands international Lieke Martens speelt.

Messi

Kort na zijn verkiezing had Laporta een beroep gedaan op Lionel Messi om te blijven. Het contract van de Argentijnse vedette loopt aan het einde van het seizoen af.

„Twintig jaar geleden kwam een klein mannetje in de jeugd bij onze club spelen”, zo herinnerde Laporta zich. „Zijn naam was Leo. Het was mooi om te zien hoe hij als wereldster zijn stem bij deze verkiezing heeft uitgebracht. Messi houdt van Barcelona en Barcelona houdt van Messi.”

Joan Laporta doet zijn mondkapje af om zijn overwinningsspeech te geven. Ⓒ HH/ANP

’Laporta wil Jordi Cruijff terughalen’

Ondertussen melden de Spaanse media dat Laporta graag Jordi Cruijff wil terughalen voor een technische functie. De Nederlander zou deel gaan uitmaken van het nieuwe team om Laporta heen.

Cruijff is momenteel in China actief als trainer van Shenzhen FC. Hij speelde in de jaren 90 nog enige tijd in de hoofdmacht van de club uit Catalonië.

Jordi Cruijff groeide voor een groot deel op in de Spaanse stad, waar zijn vader Johan jarenlang bij Barcelona voetbalde en ook trainer was. Op Twitter bracht Laporta na zijn herverkiezing een ode uit aan Johan Cruijff. „We hebben veel aan hem te danken. Hij inspireert ons nog steeds. Ik weet zeker dat hij geholpen heeft bij het winnen van deze verkiezing.”