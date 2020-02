NAC stelt Hyballa aan als nieuwe trainer

De 45-jarige Duitser is in het Rat Verlegh Stadion de opvolger van Ruud Brood, die vlak voor de jaarwisseling het veld moest ruimen.

Hyballa tekende een contract voor anderhalf jaar bij de Brabanders en begint dinsdag. Eerder werkte de coach in Nederland bij NEC, daarvoor was hij in eigen land vooral actief als jeugdtrainer.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie