Maximumbreak bij WK snooker levert bom geld op

Een maximumbreak in de kwalificaties, die volgende week dinsdag in het English Institute of Sport van start gaan, brengt nog steeds 11.000 euro op. De hoogste break van het WK (kwalificaties en hoofdtoernooi) is goed voor 16.500 euro.

Cliff Thorburn voerde er het kunststukje (alle ballen gaan in één beurt van de tafel) in 1983 als eerste op. Stephen Hendry (1995, 2009 en 2012) en Ronnie O’Sullivan (1997, 2003 en 2008) slaagden er allebei drie keer in. Jimmy White (1992), Mark Williams (2005) en Ali Carter (2008) maken het lijstje compleet.

O’Sullivan heeft de meest legendarische 147 op zijn naam. Op het WK van 1997 had “The Rocket” amper vijf minuten en acht seconden nodig om de tafel schoon te vegen.

Bron: Het Nieuwsblad