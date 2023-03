Bizar: zó herstelde Lance Stroll razendsnel van breuken richting GP van Bahrein

Want ná het bewuste fietsongeluk (nieuws kwam op 21 februari), bleef renstal Aston Martin angstvallig stil over Stroll. Dat er elke dag ’gekeken zou worden’ of hij de F1-race wel zou halen. Maar wat hij dan precies onder de leden?

Uit beelden op zijn sociale media blijkt nu dat hij dus zijn beide polsen, een hand en een teen had gebroken en dat het een klein wonder is geweest dat hij alsnog de race heeft kunnen rijden. 48 uur na zijn val ging hij onder het mes. De dokters hadden toen een duidelijke boodschap: hij mocht blij zijn als hij de GP in Saoedi-Arabië (19 maart) zou halen.

Daar dacht Stroll duidelijk anders over. Op het filmpje van de Canadees is te zien hoe hard hij werkte aan zijn herstel. Al had hij er na de operatie weinig vertrouwen in, want herstellen ging niet snel. Maar per dag toonde hij progressie en op dag 4 kon het gips er al vanaf. Afgelopen zondag verzilverde hij zijn razendsnelle herstel met een zesde plek in Bahrein.