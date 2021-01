Sjeik Manchester City koopt ruim 100 jaar oude FA Cup voor 850.000 euro

De lichtblauwe formatie uit Manchester versloeg Bolton Wanderers in de finale van 1904 met 1-0. City werd daarmee de eerste club uit Manchester die een grote prijs pakte.„Deze beker is een zichtbare herinnering aan de lange en rijke historie van het Engelse voetbal, waarin City onlosmakelijk verweven zit”, zegt voorzitter Khaldoon Al Mubarak van City.

De beker was eigendom van David Gold, mede-eigenaar van West Ham United. Hij verkocht de trofee in september voor 760.000 pond, omgerekend bijna 850.000 euro, aan een anonieme koper. In Engeland bestond de vrees dat de beker naar het buitenland zou gaan.

Het blijkt echter te gaan om sjeik Mansour, die belooft de trofee in Engeland te houden.„Sjeik Mansour is van mening dat een trofee van zo’n culturele betekenis gedeeld moet worden met de mensen van Manchester, de Engelse voetbalfamilie en iedereen die van het Engelse voetbal houdt”, aldus Al Mubarak.

De sjeik leent de oude FA Cup uit aan het nationale voetbalmuseum in Manchester, waar de beker al sinds 2005 tentoongesteld staat aan het publiek. De eerste FA Cup werd in 1896 gestolen uit een schoenenwinkel in Birmingham toen de trofee in handen was van Aston Villa. De trofee waar het nu om gaat, werd gegoten uit een mal van het origineel.