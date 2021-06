Bondscoach Didier Deschamps denkt dat blessure Karim Benzema meevalt

De aanvaller van Real Madrid moest in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd in Parijs tegen Bulgarije kort voor rust naar de kant.

„Er zijn ergere dingen in het leven. Hij kreeg een tik op een knie en wilde geen risico nemen. Daarom heeft hij het veld verlaten. Er zijn onzekerheden, maar daar moet je mee leven. Zoals het er nu uitziet, is het niets dramatisch. We zullen de juiste dingen doen en ons niet iedere dag afvragen hoe het met hem gesteld is”, aldus Deschamps.

Op 15 juni opent de wereldkampioen de jacht op de Europese titel tegen Duitsland. Of de 33-jarige Benzema er dan bij is, is nog niet zeker. De aanvaller maakte onlangs zijn rentree bij de nationale ploeg na ruim vijf jaar afwezigheid.

Hij werd tegen de Bulgaren vervangen door Olivier Giroud, die twee keer scoorde. Ook Antoine Griezmann was trefzeker.

