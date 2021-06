Frankrijk haalt opgelucht adem: blessure Karim Benzema valt mee

Karim Benzema kan gewoon meedoen met Frankrijk in de eerste wedstrijd van het land op de Europese titelstrijd tegen Duitsland.

Dat heeft de Franse voetbalbond laten weten over de spits van Real Madrid, die deze week in een oefenduel met Bulgarije geblesseerd aan een knie uitviel. De Fransen spelen dinsdag in München tegen de Duitsers.

Op de training van woensdag bleef Benzema langs de kant. „Dat was uit voorzorg”, aldus de Franse bond. „Zijn optreden in onze eerste wedstrijd staat niet ter discussie.”

De aanvaller maakte onlangs zijn rentree bij de nationale ploeg na ruim vijf jaar afwezigheid.

Didier Deschamps

De Franse bondscoach Didier Deschamps dacht al niet dat de knieblessure de spits lang aan de kant gaat houden.

„Er zijn ergere dingen in het leven. Hij kreeg een tik op een knie en wilde geen risico nemen. Daarom heeft hij het veld verlaten. Er zijn onzekerheden, maar daar moet je mee leven. Zoals het er nu uitziet, is het niets dramatisch. We zullen de juiste dingen doen en ons niet iedere dag afvragen hoe het met hem gesteld is”, aldus Deschamps.

Hij werd tegen de Bulgaren vervangen door Olivier Giroud, die twee keer scoorde. Ook Antoine Griezmann was trefzeker.

