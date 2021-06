Video: Benzema valt uit en laat Frankrijk schrikken

De spits van Real Madrid kwam in het gewonnen oefenduel met Bulgarije (3-0) na ruim een half uur verkeerd neer, en greep naar zijn knie. Benzema, die jarenlang ontbrak in de selectie van Les Bleus, probeerde nog even op te staan, maar kwam al snel tot de conclusie dat dat niet meer ging. Olivier Giroud loste hem vervolgens af.

Het is de vraag of Benzema op tijd fit is voor de eerste groepswedstrijd van de Fransen, die over een week de strijd aan gaan met Duitsland.

De Fransen, een van de favorieten voor de EK-titel, hadden in vrijwel de gehele wedstrijd het overwicht. Dat werd echter nauwelijks in de score uitgedrukt. Pas in de 37e minuut opende Antoine Griezmann de score met een omhaal die door Ivaylo Chochev van richting werd veranderd.

Na de rust bleef Frankrijk aanvallen, maar aanvankelijk zonder resultaat. Tien minuten voor tijd kreeg invaller Birsent Karageren een grote kans op de gelijkmaker, maar de inzet ging voorlangs. Vlak daarop zorgde Giroud op aangeven van Benjamin Pavard alsnog voor het tweede doelpunt aan Franse kant. In de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte Giroud met een intikker nog zijn tweede treffer.

