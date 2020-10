Live Eredivisie: Snelle voorsprong Ajax

Volg alle duels uit de Eredivisie hier live vanaf 12.15 uur via ons scorebord met uitgebreide statistieken.

Ajax trapt om 14.30 uur in eigen huis af tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers hebben wat recht te zetten na de nederlaag in de vorige speelronde bij FC Groningen (1-0).

PSV

PSV gaat om 16.45 uur op bezoek bij PEC Zwolle. Welke elf spelers aan de aftrap zullen verschijnen bij de bezoekers houdt de gemoederen in Eindhoven zeker bezig. Mario Götze, Adrian Fein en Ibrahim Sangaré kunnen hun debuut maken in shirt van PSV, terwijl Eran Zahavi en Jordan Teze vanuit isolement - na een positieve coronatest - thuis toekijken hoe hun ploeggenoten het ervan afbrengen in Zwolle.

Feyenoord

Feyenoord kon zondag niet winnen van Sparta Rotterdam. In De Kuip eindigde het tegenvallende duel net als vorig seizoen in een gelijkspel: 1-1.

Ridgeciano Haps bracht Feyenoord vlak voor rust op voorsprong. De gelijkmaker viel vroeg in de tweede helft uit een strafschop. Lennart Thy schoot die binnen na een overtreding van Uros Spajic.

Programma en uitslagen

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam 1-1

14.30 uur: Ajax - SC Heerenveen

14.30 uur: ADO Den Haag - Vitesse

16.45 uur: FC Groningen - FC Utrecht

16.45 uur: PEC Zwolle - PSV

20.00 uur: FC Emmen - Fortuna Sittard

Zaterdag

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 0-1

AZ - VVV-Venlo 2-2

Willem II - FC Twente 0-3

