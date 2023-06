Topsprinter Fabio Jakobsen naar Nederlandse ploeg

Jakobsen werd in 2018 ingelijfd door ploegbaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step. De Nederlander is de Belg veel dankbaar. Hij kende er zijn doorbraak en Lefevere verlengde het contract van Jakobsen toen diens toekomst hoogst onzeker was na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen in 2020. Vorig jaar sprintte Jakobsen tijdens zijn debuut meteen naar ritwinst in de Tour de France en ook in de komende Tour wordt er verwacht dat hij als afscheidscadeau sprintzeges behaalt.

Jakobsen ’moest’ wel op zoek naar een nieuwe werkgever, omdat Lefevere vanaf volgend jaar een ploeg bouwt rond Remco Evenepoel, van wie wordt verwacht dat hij de komende jaren gaat meedoen om de Tour-zege. Daarbij komt dat Soudal Quick-Step in Tim Merlier een sprinter van eigen bodem heeft, en voor twee snelle mannen is er geen plaats en geen geld.

Bekijk ook: Fabio Jakobsen wint en kan rekenen op enkeltje Bilbao

Iwan Spekenbrink haalde de Nederlander binnen en deed daarmee goede zaken. Sinds het vertrek van Tom Dumoulin in 2019 ontbrak het aan een boegbeeld uit eigen land met een Nederlandse multinational als hoofdsponsor. Met Jakobsen is dat hiaat opgevuld vanaf 2024, als de ploeg DSM-Firmenich gaat heten. Spekenbrink heeft ervaring met topsprinters, want in het verleden waren snelle mannen als Marcel Kittel en John Degenkolb zeer succesvol. met Jakobsen kan de sprinttraditie verder worden voortgezet.