Duel Brentford - Manchester United uitgesteld na corona-uitbraak

„Het besluit is genomen op aanraden van de medische adviseurs vanwege de bijzondere situatie van een corona-uitbraak binnen de selectie van Manchester United”, liet de Premier League weten.

De Engelse topclub had het trainingscomplex Carrington al voor 24 uur gesloten na besmettingen bij meerdere stafleden en spelers. Individuen die positief hebben getest, zijn direct in quarantaine gegaan.

Manchester United is de tweede Engelse club na Tottenham Hotspur die in de coronaproblemen zit. De Spurs konden afgelopen weekend niet aantreden tegen Brighton & Hove Albion, en zagen zich ook genoodzaakt terug te trekken voor het Conference League-duel met Stade Rennais van vorige week donderdag. Omdat de UEFA nog altijd geen beslissing heeft genomen over de ontknoping in die Conference League-groep, waar ook Vitesse deel van uit maakt, is het nog onduidelijk of Vitesse of Tottenham Hotspur het in de tussenronde opneemt tegen het Oostenrijkse Rapid Wien.

