Na Tottenham ook Manchester United getroffen door zware coronauitbraak

Dinsdag zou United het in Londen op moeten nemen tegen Brentford. „Gezien het schrappen van de training en het oponthoud voor de ploeg, en met de gezondheid van spelers en staf als prioriteit, is de club in gesprek met de Premier League. De vraag is of het verantwoord is om de wedstrijd tegen Brentford door te laten gaan, zowel wegens de besmettingen als vanwege de verstoorde voorbereiding van de spelers.” United stelt de reis naar Londen vooralsnog uit en wacht het gesprek met de Premier League af.

Manchester United is daarmee de tweede Engelse club na Tottenham Hotspur die in de coronaproblemen zit. De Spurs konden afgelopen weekend niet aantreden tegen Brighton & Hove Albion, en zagen zich ook genoodzaakt terug te trekken voor het Conference League-duel met Stade Rennais van vorige week donderdag. Omdat de UEFA nog altijd geen beslissing heeft genomen over de ontknoping in die Conference League-groep, waar ook Vitesse deel van uit maakt, is het nog onduidelijk of Vitesse of Tottenham Hotspur het in de tussenronde opneemt tegen het Oostenrijkse Rapid Wien.

