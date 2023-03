Champions League voorbij voor Van Dijk en Gakpo

Liverpool startte met Cody Gakpo en Virgil van Dijk. De Engelsen hadden aanvallende bedoelingen. Naast Gakpo begonnen ook de aanvallers Mohamed Salah, Darwin Núnez en Diogo Jota in de basis.

Het was een open wedstrijd voor rust. Aan beide kanten waren er de nodige kansen, maar gescoord werd er niet. De eerste kans was voor Núnez, maar Real-goalie Thibaut Cortois redde met zijn voet. Aan de andere kant bracht Alisson knap redding waar Vinícius Júnior dacht de bal simpel te kunnen binnentikken. Eduardo Camavinga raakte een keer de lat en Modric knalde maar net over. Bij Liverpool had Gakpo mogelijkheden, maar hij miste of vond Courtois op zijn weg.

In de tweede helft leek Liverpool niet meer in een stunt te geloven. De meeste mogelijkheden op de openingstreffer waren voor Real. Met nog tien minuten op de klok was het dan toch Karim Benzema die voor de enige treffer van de avond zorgde op aangeven van Vinicius: 1-0.

Liverpool, de nummer 2 van vorig seizoen in de Premier League, heeft in eigen land geen kans meer op een hoofdprijs. De ploeg van Jürgen Klopp hoopt nog wel op een ticket voor de Champions League voor het komende seizoen.

