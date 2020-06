Tienduizend fans bij bekerfinale van Hongarije

Dat is minder dan een zesde van de totale capaciteit van de nieuwe Puskas National Arena, dat speciaal voor het EK 2020 is gebouwd en plaats biedt aan 65.000 bezoekers. Dat eindtoernooi is door de uitbraak van het coronavirus naar volgend jaar zomer verplaatst.

Niet achter elkaar

In het fraaie stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan.

In Hongarije, dat minder hard door het coronavirus is getroffen dan andere landen in Europa, werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

DUITSLAND: Rekik weer fit bij Hertha

Karim Rekik heeft weer deelgenomen aan de groepstraining van Hertha BSC. De 25-jarige verdediger ondervond hinder van een knieblessure.

Zonder Rekik heeft de Berlijnse club de Bundesliga zeer succesvol hervat na de pauze vanwege de uitbraak van het coronavirus. Uit de vier wedstrijden in mei, allemaal gespeeld zonder publiek, werden tien punten gehaald. Ook Niklas Stark, eveneens verdediger, heeft zich weer bij de selectie gevoegd. Stark kampte met heupproblemen.

Hertha wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga. Hertha is opgeklommen naar de negende plaats.

Bekijk hier de stand in de Bundesliga