Sébastien Haller dankt lotgenoot Jean-Paul Boëtius: ’Elkaar helpen met tips’

„Je kunt nu merken dat al het werk van de afgelopen zes maanden de moeite waard was”, zei Haller tijdens een persmoment op een trainingskamp in Marbella. De 28-jarige aanvaller onderging de afgelopen maanden twee operaties en kreeg chemotherapie.

„Op zo’n pad, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, kom je veel mensen tegen die het beter hebben dan jij op dat moment. Het is soms moeilijk te verdragen, maar je moet er gewoon in blijven geloven dat je het zelf kunt. Dat helpt enorm. Ik heb veel gepraat met Timo Baumgartl, Marco Richter en Jean-Paul Boëtius. Ondanks dezelfde diagnose verloopt de ziekte bij iedereen anders, maar we konden elkaar altijd helpen met veel waardevolle tips.” Bij de Nederlandse middenvelder Boëtius, die onder contract staat bij Hertha BSC, werd een tumor in een testikel aangetroffen.

Gelbe Wand

Haller hoopt dat zijn rentree in wedstrijdverband niet lang meer op zich laat wachten. Hij kijkt vooral uit naar de ’Gelbe Wand’, een sfeertribune aan de korte zijde in het stadion van Dortmund, waar zo’n 25.000 fanatieke supporters staan. „Dat moment speelt al sinds dag 1 door mijn hoofd. Daar speel je voor bij deze club.”

Borussia Dortmund staat zesde in de Bundesliga. De club hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Augsburg.