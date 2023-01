Nederlander Gegard Mousasi begint jacht op titelherovering tegen Fabian Edwards

De partij tussen Mousasi en Edwards is over precies vier maanden het main event in de Accor Arena in Parijs. Het is de derde keer dat Bellator de Franse hoofdstad aandoet. Voor Mousasi, die over de hele wereld heeft gevochten, voelt het als een thuiswedstrijd. ,,Ik kan met de auto heen. Dat is lang geleden”, aldus de voormalig Bellator-kampioen, die door de organisatie als een ‘levende legende’ wordt gezien.

In het verleden veroverde de Leidenaar ook al titels bij aansprekende organisaties als Strikeforce, Dream en Cage Warriors. Hij versloeg grote namen als Melvin Manhoef, Lyoto Machida, Dan Henderson, Vitor Belfort, Chris Weiman en rekende bovendien af met de veel zwaardere K1-held Mark Hunt.

Mousasi is geboren in Iran, heeft een Armeense achtergrond, maar vecht onder Nederlandse vlag. Hij woont al sinds zijn achtste in ons land. In juni vorig jaar kwam hij voor het laatst in actie. Tegen Johnny Eblen liep hij tegen zijn tweede nederlaag in zijn laatste veertien partijen op en verloor hij zijn status als kampioen in het middengewicht.

Later dit jaar hoopt Mousasi ‘zijn’ titel weer op te eisen, zoals hij bij Bellator al twee keer deed. Ondanks zijn nederlaag tegen Eblen is de Nederlander nog steeds de nummer één uitdager in de divisie met vechters tot 84 kilogram. Edwards bezet de positie pal achter Mousasi. De 29-jarige Engelsman, het jongere broertje van UFC-kampioen Leon Edwards, won elf van zijn dertien gevechten. In 2020 verloor hij in Milaan van de Nederlander Costello van Steenis.

„Fabian heeft een beetje een grote mond, maar is voor mij na mijn laatste nederlaag een goede tegenstander om weer terug te keren. Qua stijl, hij is een staande vechter, ligt hij mij wel”, aldus Mousasi, die juist zeer all-round is. „Voor mij komt dit goed van pas, zodat ik snel weer om de titel kan vechten.”

Later vandaag verschijnt een nieuwe aflevering van de vechtsportpodcast De Rechtse Directe online, waarin presentator Wilson Boldewijn en verslaggever Lars van Soest uitgebreid in gesprek gaan met Gegard Mousasi.