Feyenoord veroordeeld tot de play-offs, Vitesse gaat Europa in

Teleurstellend

Daarmee heeft Feyenoord zwaar teleurgesteld dit seizoen. De Rotterdammers werden aanvankelijk als outsider voor de titelrace betiteld op basis van de goede inhaalrace onder trainer Dick Advocaat in het vorige seizoen, dat afgebroken werd door corona. Dat bleek al snel te hoog gegrepen, al bleef Feyenoord de eerste twaalf speeldagen van het seizoen ongeslagen. Na de winterstop kwam echt de klad erin met drie nederlagen op rij in januari. Dat Feyenoord de afgelopen weken niet in staat was om het kwakkelende Vitesse in te halen in de strijd om de vierde plaats, is wel het dieptepunt. In het onderlinge duel in De Kuip was Vitesse de veel betere ploeg en kwam Feyenoord met een 0-0 gelijkspel goed weg. Door de nederlagen van Feyenoord tegen Ajax en hekkensluiter ADO Den Haag en het gelijkspel tegen Heracles Almelo kreeg Vitesse ondanks de eigen problemen vrije doorgang richting plek vier, die recht geeft op deelname aan de derde voorronde van de nieuwe Conference League komend seizoen.

Glans eraf

Waar Vitesse eerder dit seizoen veel lof oogstte voor het vertoonde spel, is de glans er inmiddels wel vanaf. De frisheid is ver te zoeken bij de ploeg van trainer Thomas Letsch, die net als vorige week het geval was op Het Kasteel op felheid werd afgetroefd door Fortuna Sittard. Al na 54 seconden kreeg Ben Rienstra vrije doortocht (1-0). Vitesse, dat zonder Armando Broja en Lois Openda aantrad en met Oussama Darfalou en Thomas Bruns, rechtte de rug en wist zich terug te vechten tot een 1-2 voorsprong door goals van Sondre Tronstad en Riechedly Bazoer. In vergelijking met eerder dit seizoen heeft Vitesse het ook verdedigend minder voor elkaar en dat bleek wel toen Zian Flemming nog voor rust door de defensieve linies mocht sluipen en er 2-2 van maakte. Diezelfde Flemming maakte er in de tweede helft zelfs 3-2 van, een goal waarbij de toekomstige Ajax-doelman Remko Pasveer in de fout ging.

Vitesse knokte vervolgens in de jacht op de gelijkmaker vooral tegen zichzelf. Invaller Openda kopte nog wel op de paal en zou in blessuretijd voor de 3-3 zorgen. Omdat Feyenoord in Almelo op 1-1 was blijven steken, deed die goal er niet meer toe. De Rotterdammers kwamen na een dik uur spelen op voorsprong toen Heracles-doelman Janis Blaswich zich verkeek op een schot van Orkun Kökcü. Vier minuten later stond het alweer gelijk, toen Sinan Bakis een strafschop binnenschoot.

Spanning

Waar de strijd om de vierde plaats is beslist, daar is het nog wel razend spannend in de strijd om het laatste play-offticket. Twee ploegen zijn nog in de running voor de achtste plaats. Sparta blijft op pole-position ondanks een 0-0 gelijkspel tegen FC Utrecht. Heracles heeft hetzelfde puntentotaal als de Rotterdammers maar een minder doelsaldo. Fortuna Sittard doet door de late gelijkmaker van Vitesse niet meer mee. Het programma op de laatste speeldag: Sparta gaat op bezoek bij het uitgespeelde SC Heerenveen en Heracles speelt uit tegen AZ.