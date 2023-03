Primoz Roglic begint seizoen met eindzege in Tirreno-Adriatico

De slotetappe, met start en finish in San Benedetto del Tronto, leverde zoals verwacht geen wijzigingen in de top van het klassement meer op. De rit eindigde in een massasprint die werd gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck hield de Nederlander Dylan Groenewegen en de Italiaan Alberto Dainese net achter zich.

Philipsen werd in de sprint in een goede positie gebracht door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, was het zijn eerste koers van het seizoen.

De dagzege is voor Jasper Philipsen Ⓒ ANP / Zuma Press

Roglic maakte in Italië zijn rentree na een val in de Ronde van Spanje en een daaropvolgende schouderoperatie. Zijn deelname was enigszins onverwacht, maar de 33-jarige Sloveen toonde aan volledig hersteld te zijn. Roglic imponeerde van start tot finish en won vanaf donderdag drie ritten op rij. Zaterdag deed hij dat in een sprint bergop waar hij de Brit Tao Geoghegan Hart en de Portugees João Almeida achter zich liet. Dat duo eindigde, in omgekeerde volgorde, ook als tweede en derde in het eindklassement.

„Het is mooi om op deze manier terug te keren in het peloton”, zei Roglic, voor wie de Giro d’Italia dit jaar het hoofddoel is. „Ik heb een mooie week gehad, omringd door een sterke ploeg. Ik dacht vooraf dat het vooral afzien zou worden. Een overwinning als je het niet verwacht is nog leuker. En het is zeker een opsteker met het oog op de Giro.”

Roglic won de Tirreno eerder in 2019.