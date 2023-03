Primoz Roglic begint seizoen met eindzege in Tirreno-Adriatico

De slotetappe, met start en finish in San Benedetto del Tronto, leverde zoals verwacht geen wijzigingen in de top van het klassement meer op. De rit eindigde in een massasprint die werd gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck hield de Nederlander Dylan Groenewegen en de Italiaan Alberto Dainese net achter zich.

Philipsen werd in de sprint in een goede positie gebracht door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, was het zijn eerste koers van het seizoen.