Sport Kort: Alexander Zverev door naar achtste finales in Rome

Alexander Zverev door naar achtste finales in Rome

13.28 uur: Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het masterstoernooi in Rome. De mondiale nummer 3 versloeg de Argentijnse qualifier Sebastian Báez met 7-6 (6) en 6-3. Báez was in de eerste ronde nog te sterk voor de Nederlandse Tallon Griekspoor, maar de mondiale nummer 37 kon tegen Zverev niet voor een stunt zorgen.

Zverev neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan Tommy Paul en de Australiër Alex de Minaur. Hij won het toernooi in Rome in 2017 al eens. Ook in 2018 stond Zverev in de finale, maar die verloor hij destijds van Rafael Nadal.

Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 8 uit Belarus, zich voor de achtste finales in Rome. Zij versloeg de Chinese Shuai Zhang (6-2, 6-0).

Voortijdig einde seizoen dreigt voor basketballer Morant

08:44 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies missen voorlopig hun vedette Ja Morant. De 22-jarige pointguard kampt met een knieblessure en komt mogelijk niet meer in actie in de play-offs om de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Die kunnen voor Memphis overigens al snel voorbij zijn. De ploeg staat in de tweede ronde in een best-of-seven met 3-1 achter tegen Golden State Warriors.

Morant liep in het derde duel met de Warriors een botkneuzing in zijn rechterknie op. Zijn ploeg moet woensdag een voortijdige uitschakeling zien te voorkomen. Bij de enige zege op de Warriors tot nu toe was Morant nog goed geweest voor 47 punten. Memphis meldt ook bij een eventueel vervolg van de play-offs niet meer op Morant te rekenen.

Suns en Heat naderen Conference-finales

07:18 uur De basketballers van Miami Heat en Phoenix Suns zijn nog één zege verwijderd van de finale van hun divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. In de Eastern Conference won Miami met 120-85 van Philadelphia 76’ers. Aan de westkant was Phoenix Suns te sterk voor Dallas Mavericks: 110-80. Beide topteams leiden hun best-of-seven met 3-2. De winnaars van de Conference-finales plaatsen zich voor de eindstrijd om de titel in de NBA.

Bij de riante zege van Miami, de beste ploeg in de oostelijke divisie in het reguliere seizoen, was Jimmy Butler (23 punten) de uitblinker. Philadelphia zag vedette Joel Embiid, opnieuw met een gezichtsmasker wegens een gebroken oogkas, niet zijn vertrouwde niveau halen. Met 17 punten was hij wel de topschutter van de ploeg.

Phoenix werd aan de zege geholpen door met name Devin Booker (28 punten) en Deandre Ayton, die tot 20 punten en 9 rebounds kwam. De Suns liepen pas na de pauze weg bij hun opponent, die eerder in de partij nog met 8 punten voorsprong leidde. Luka Doncic was met 28 punten en 11 rebounds opnieuw belangrijk voor de Mavericks, maar het was niet voldoende.