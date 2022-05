Sport Kort: blessure houdt olympisch kampioen Peaty weg van WK zwemmen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Swiatek zet zegereeks na pauze voort in Rome

16.38 uur: De Poolse Iga Swiatek heeft bij het grote WTA-toernooi van Rome haar zegereeks voortgezet en zich eenvoudig geplaatst voor de achtste finales. De nummer 1 van de wereld versloeg de Roemeense Elena Gabriela Ruse, de mondiale nummer 57, in twee sets: 6-3, 6-0. Voor Swiatek is het al haar 24e overwinning op rij.

Swiatek (20) keert in Rome terug van een schouderblessure. Tot nu toe is ze bezig aan een sterk seizoen met toernooizeges in Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart. Na die laatste eindzege laste ze een rustpauze in om haar pijnlijke schouder te laten herstellen. "Ik heb vijf of zes dagen mijn tennisracket niet aangeraakt en dat was heerlijk", zei Swiatek eerder deze week. "Het is fijn dat je de mogelijkheid hebt zo'n pauze te nemen tussen de toernooien door. Ik voel me frisser, mentaal en fysiek."

De nummer 1 van de wereld schreef vorig jaar het toernooi in Rome op haar naam door de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale met 6-0 6-0 te verslaan.

Olympisch kampioen Peaty mist WK zwemmen door voetblessure

16.14 uur: Drievoudig olympisch kampioen Adam Peaty mist de wereldkampioenschappen zwemmen van volgende maand in het Hongaarse Boedapest. De Britse zwemmer heeft een voetblessure opgelopen, zo meldt hij op Instagram. De komende periode richt hij zich op zijn revalidatie.

„Tijdens een training in de sportschool heb ik een bot in mijn voet gebroken. Ik heb het advies gekregen om zes weken te rusten en dat betekent helaas dat ik niet kan deelnemen aan de WK in Boedapest”, schrijft hij. „Ik heb gelukkig nog nooit te maken gehad met een blessure tijdens mijn zwemloopbaan, dus dit is een echte klap en een nieuwe uitdaging voor mij.”

Peaty is al gestart met zijn revalidatie. „Ik ben in goede handen en begin te herstellen, maar eerlijk gezegd ben ik er kapot van. Ik was op schema voor een grote zomer.”

De schoolslagspecialist hoopt dat hij wel kan deelnemen aan de Commonwealth Games in Birmingham, die vanaf 28 juli op het programma staan. „Ik zal mijn herstel niet in gevaar brengen en zal deze tijd ook gebruiken om na te denken wat de sport voor mij betekent en hoe het voelt om iemand anders een race te zien winnen waar ik eigenlijk zelf aan had moeten deelnemen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik hoop zo snel mogelijk weer in het zwembad te zijn. Met mijn focus voornamelijk op mijn herstel en het opbouwen van kracht voor de Commonwealth Games.”

Peaty prolongeerde tijdens de Olympische Spelen van Tokio zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag. Daarnaast greep hij met de Britse ploeg goud op de 4x100 meter wisselslag en de 4x100 meter gemengde wisselslag.

Alexander Zverev door naar achtste finales in Rome

13.28 uur: Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het masterstoernooi in Rome. De mondiale nummer 3 versloeg de Argentijnse qualifier Sebastian Báez met 7-6 (6) en 6-3. Báez was in de eerste ronde nog te sterk voor de Nederlandse Tallon Griekspoor, maar de mondiale nummer 37 kon tegen Zverev niet voor een stunt zorgen.

Zverev neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan Tommy Paul en de Australiër Alex de Minaur. Hij won het toernooi in Rome in 2017 al eens. Ook in 2018 stond Zverev in de finale, maar die verloor hij destijds van Rafael Nadal.

Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 8 uit Belarus, zich voor de achtste finales in Rome. Zij versloeg de Chinese Shuai Zhang (6-2, 6-0).

Voortijdig einde seizoen dreigt voor basketballer Morant

08:44 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies missen voorlopig hun vedette Ja Morant. De 22-jarige pointguard kampt met een knieblessure en komt mogelijk niet meer in actie in de play-offs om de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Die kunnen voor Memphis overigens al snel voorbij zijn. De ploeg staat in de tweede ronde in een best-of-seven met 3-1 achter tegen Golden State Warriors.

Morant liep in het derde duel met de Warriors een botkneuzing in zijn rechterknie op. Zijn ploeg moet woensdag een voortijdige uitschakeling zien te voorkomen. Bij de enige zege op de Warriors tot nu toe was Morant nog goed geweest voor 47 punten. Memphis meldt ook bij een eventueel vervolg van de play-offs niet meer op Morant te rekenen.

Suns en Heat naderen Conference-finales

07:18 uur De basketballers van Miami Heat en Phoenix Suns zijn nog één zege verwijderd van de finale van hun divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. In de Eastern Conference won Miami met 120-85 van Philadelphia 76’ers. Aan de westkant was Phoenix Suns te sterk voor Dallas Mavericks: 110-80. Beide topteams leiden hun best-of-seven met 3-2. De winnaars van de Conference-finales plaatsen zich voor de eindstrijd om de titel in de NBA.

Bij de riante zege van Miami, de beste ploeg in de oostelijke divisie in het reguliere seizoen, was Jimmy Butler (23 punten) de uitblinker. Philadelphia zag vedette Joel Embiid, opnieuw met een gezichtsmasker wegens een gebroken oogkas, niet zijn vertrouwde niveau halen. Met 17 punten was hij wel de topschutter van de ploeg.

Phoenix werd aan de zege geholpen door met name Devin Booker (28 punten) en Deandre Ayton, die tot 20 punten en 9 rebounds kwam. De Suns liepen pas na de pauze weg bij hun opponent, die eerder in de partij nog met 8 punten voorsprong leidde. Luka Doncic was met 28 punten en 11 rebounds opnieuw belangrijk voor de Mavericks, maar het was niet voldoende.