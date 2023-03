Jong Oranje sluit trainingskamp af met gelijkspel tegen Tsjechië

Beste kansen in de beginfase waren voor de Tsjechen. Michal Sevcik stuitte van dichtbij op doelman Jasper Schendelaar, zijn collega Martin Cedidla schoot net over. In de 15e minuut kregen de Tsjechen een strafschop. Adam Karabec zag zijn inzet gestopt door Schendelaar, de debutant van PEC Zwolle.

Twee minuten later kwam Nederland op voorsprong. Vitesse-middenvelder Million Manhoef, voor het eerst in de basis bij Jong Oranje, schoot vanaf de rand zestienmetergebied raak. Van de Looi wisselde kort na rust de aangeslagen Thijs Dallinga voor Sydney van Hooijdonk. Die mocht meteen aanleggen voor een vrije trap op zijn favoriete afstand maar schoot over.

Van Hooijdonk

Tsjechië kwam in de 77e minuut op gelijke hoogte, de treffer kwam op naam van invaller Vaclav Sejk. De beste kans voor Oranje om het trainingskamp alsnog met winst af te sluiten was voor Van Hooijdonk. De spits van sc Heerenveen kopte uit een voorzet van Jan Paul van Hecke net naast.

Het trainingskamp vond plaats in het kader van de voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat in de zomer in Georgië en Roemenië plaatsvindt.