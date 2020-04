Barcelona onderbreekt contractbesprekingen doelman Ter Stegen

Barça wil eerst een duidelijker beeld krijgen van de financiële consequenties van de coronacrisis, meldt de Spaanse krant Sport. De zaakwaarnemer van de doelman, Gerd vom Bruch, zou hebben gezegd begrip te hebben voor de situatie.

Het huidige contract van Ter Stegen (27) loopt tot 2022. Onderhandelingen over een mogelijk verlenging zijn al enige tijd gaande, maar overeenstemming is nog niet bereikt.

Ter Stegen kwam in 2014 over van de Duitse club Borussia Mönchengladbach. In 2015 won hij met FC Barcelona de Champions League.