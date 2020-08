Heerenveen wil stunten met terugkeer Henk Veerman

De 29-jarige Veerman kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor FC Sankt Pauli in de Tweede Bundesliga, en kende vooral in de door de coronacrisis voortijdig beëindigde jaargang een prima periode. In 22 competitieoptredens scoorde Veerman elf keer, waaronder de openingsgoal in de gewonnen derby tegen Hamburger SV. Een treffer waarmee de geboren Volendammer de harten stal van de fans van Sankt Pauli.

„Het mooiste moment uit mijn carrière”, zo betitelde Veerman zijn doelpunt tegen HSV, wat de opmaat bleek voor de uiteindelijke 0-2 zege op de stadgenoot. De lange spits had nog een contract tot medio 2021 bij Sankt Pauli, en zijn scoringsdrift wakkerde interesse van vele andere clubs aan. Onder meer vanuit Duitsland zelf, maar ook Engelse en Franse clubs toonden interesse in Veerman. Sankt Pauli wilde het contract van de oud-spits van FC Volendam openbreken, maar de club kon geen overeenstemming met het kamp-Veerman bereiken.

En nu lijkt uitgerekend zijn oude club SC Heerenveen er met Veerman vandoor te gaan. De spits was vanaf de tweede seizoenshelft van de jaargang 2014/2015 drieënhalf jaar actief in Friesland, maar moest tot zijn ongenoegen vaker dan hem lief was genoegen nemen met een rol als invaller. Eveneens tot ongenoegen van het publiek in Friesland, want Veerman ontpopte zich al snel tot een van de lievelingen van de fans in het Abe Lenstra Stadion.

Henk Veerman tijdens zijn eerdere periode in het shirt van SC Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

In 95 competitieduels scoorde Veerman zeventien keer voor SC Heerenveen. Wellicht hangt het blauw-witte shirt met de pompebleden op korte termijn dus weer om de schouders van de Volendamse aanvaller.