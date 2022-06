Teleurstellend puntenverlies Oranje tegen Polen; Depay mist penalty in slotfase

Van Gaal had zich vooraf niet blind gestaard op de 6-1 nederlaag van de Polen in het vorige Nations League-duel tegen België. „Ik denk dat die 6-1 een verkeerd beeld geeft. Tot de 65e minuut was het 2-1 en pas later zijn ze uitgelopen. Dat is misschien een kenmerk van het Poolse team, dat ze het dan laten lopen. Dat is niet goed te praten, maar er was niet zoveel verschil in kwaliteit tussen België en Polen.”

Nadat de zogenaamde B-keuze de uitwedstrijd tegen Wales had gewonnen, viel Van Gaal tegen Polen terug op de ploeg, die vorige week vrijdag zo overtuigend van de Belgen had gewonnen. Het team was op twee posities gewijzigd ten opzichte van de 4-1 zege in Brussel. De met vakantie gestuurde captain Virgil van Dijk werd vervangen door Stefan de Vrij, die in Cardiff nog de aanvoerdersband had gedragen, maar die zat nu om de arm van Memphis Depay. Ook onder de lat voerde de bondscoach een wijziging door. Jasper Cillessen moest plaats maken voor Mark Flekken. Dat betekende alweer de vierde interland van de Limburger, die op zijn 28e als clubvoetballer nog nooit een internationale wedstrijd heeft gespeeld.

Matty Cash viert de verrassende openingstreffer voor Polen. Ⓒ ProShots

Van Gaal is gek van Flekken, omdat hij goed is in het meevoetballen en dat heeft de doelman van SC Freiburg bij vlagen ook laten zien, maar qua ballen tegenhouden, is het nog niet erg indrukwekkend wat hij in Oranje heeft laten zien. Bij een zeldzame doelpoging van Polen lag de bal er in De Kuip direct in. Flekken werd geklopt door een schot in de verre hoek van Matty Cash, die van Daley Blind ruimschoots de gelegenheid kreeg om uit te halen.

De goal van Cash, een Engelsman wiens grootouders van moederszijde uit Polen zijn geëmigreerd naar Groot-Brittannië, was de vijfde tegengoal in vier interlands voor Flekken, die nog geen enkele keer de nul heeft gehouden in het Nederlands elftal. Na rust zou ook tegengoal zes nog volgen.

Oranje, dat daarvoor via Davy Klaassen al een grote kans had gehad om de score te openen, bood met de gemakkelijk weggeven tegengoal de Polen precies wat ze nodig hadden. De Oost-Europeanen die een soort thuiswedstrijd in De Kuip speelden, want de helft van de fans waren van Poolse komaf en die waren zeer luidruchtig, metselden een stevig muurtje voor hun doel en maakten Oranje het voetballen uiterst lastig. Zo nodig met de botte bijl bemerkte Frenkie de Jong, die een stevige schop kreeg te verduren.

Zorgen bij Louis van Gaal na de 1-0 achterstand. Ⓒ ANP

In deze fase van de wedstrijd kwam aan het licht, dat het door Van Gaal zo geliefde 3-4-1-2-systeem geschikter is tegen tegenstanders, die zelf ook willen voetballen, dan tegen een ploeg die een muur optrekt. Oranje vertoefde vrijwel voortdurend op de helft van de tegenstander, waar de ruimtes minimaal waren. De bal kwam veelvuldig bij de wingbacks terecht, die geen ruimte hadden voor rushes, waardoor het verrassingseffect ook veel kleiner was. Het meest dreigende moment was een schot van Steven Berghuis, waar de Poolse doelman Lukasz Skorupski een rebound op weggaf. Die werd door Blind echter hoog over geschoten.

Na de weinig attractieve eerste helft ontbrandde de wedstrijd na rust met drie goals in tien minuten, waarbij driemaal een VAR-check kwam kijken. In alle drie de gevallen bleven de goals staan. Eerst klapte bij Oranje de buitenspelval verkeerd open, waarna twee Polen op Flekken afstormden en Piotr Zielinksi de bal in het doel tikte. De assistent-scheidsrechter stak de vlag omhoog, maar de VAR constateerde dat het geen buitenspel was.

Meteen na de 0-2 maakte Oranje de aansluitingstreffer via Davy Klaassen. De Polen protesteerden vanwege een vermeende overtreding van Steven Bergwijn, maar de VAR zette opnieuw het stempel ’goed’. En drie minuten later was het weer raak, nu via Denzel Dumfries, maar ook in dit geval stak de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog. Ook ditmaal bleef het doelpunt overeind na het lijnen trekken achter het beeldscherm.

Denzel Dumfries balt zijn vuist na de 2-2. Ⓒ ANP/HH

Na de doldwaze openingsfase van de tweede helft was er een dynamischer spelbeeld te zien in De Kuip. Polen verliet de verdedigende stellingen en trok meer ten aanval, waarbij het Oranje niet lukte om net zo goed druk te zetten als tegen België. Heel gevaarlijk werd het allemaal niet, maar Oranje wist in deze fase van de wedstrijd ook niet heel gevaarlijk te worden. Ondanks het inbrengen van drie verse krachten na 65 minuten spelen. Cody Gakpo, Jordan Teze en Teun Koopmeiners kwamen in de ploeg voor Klaassen, Jurriën Timber en Steven Berghuis. Een kwartier voor tijd wisselde Van Gaal ook nog Steven Bergwijn voor Wout Weghorst, de matchwinnaar van de uitwedstrijd in Wales.

Oranje speelde in de slotfase vol op de winst en winst de Polen met de rug tegen de muur te zetten, maar de bal viel net niet goed. Depay verprutste een strafschop en even later zag hij een knappe kopbal onder de lat weggetikt worden door doelman Skorupski. En zo bleef de verdiende zege uit voor Oranje, dat wel nog altijd ongeslagen is onder het bondscoachschap van Van Gaal.