Feyenoord ondanks horrorstart langs Go Ahead Eagles

Danilo maakte het verschil voor de Rotterdammers. De 23-jarige Braziliaan, door aartsrivaal Ajax in 2017 bij Santos weggeplukt, legde er in Deventer twee loepzuiver in. De spits uit São Paulo, afgelopen seizoen nog trefzeker namens FC Twente, loopt na vijf duels één-op-één voor zijn nieuwe werkgever.

Maar wat een horrorstart beleefde Feyenoord. De Deventer aanhang, dit seizoen niet of nauwelijks verwend, stond al na drie minuten in vuur en vlam, dankzij een ingenieuze vrije trap. Aanvoerder Bas Kuipers bracht de bal vanuit de as met een lange bal in de zestien, Jay Idzes, los geworsteld van Fredrik Björkan, legde de bal terug en Evert Linthorst volleerde de bal via het been van Patrik Walemark en met het nodige geluk in de touwen: 1-0.

Adekanye

Feyenoord, met topaankoop David Hancko voor het eerst opererend in het centrum van de defensie, was gelijk klaar wakker en ging met spoed op zoek naar de gelijkmaker. Danilo wist zich echter geen raad met een scherp aangesneden vrije trap van Sebastian Szymanski en Walemark schoot uit een prima dribbel rakelings over. De Rotterdammers wilden zaken doen en snel ook.

Maar bij de eerste de beste aanval van de thuisclub ontplofte de Adelaarshorst voor de tweede keer. Bobby Adekanye haalde over rechts de achterlijn en gaf een scherpe afdraaiende voorzet die hard door Eagles-spits Isac Lidberg werd ingekopt: 2-0. Er waren amper vijftien minuten gespeel, wat een droomstart voor de geplaagde equipe van René Hake, dat nog geen punt had verzameld.

Voetballende oplossingen

Arne Slot wist niet wat hij meemaakte en zag de schade bijna nóg groter worden. Adekanye kwam weer door over de rechterflank en vond Kuipers bij de tweede paal. Zijn schot zeilde via de voet van Marcus Pedersen rakelings over. Niet veel later was het weer een wedstrijd, toen Feyenoord fluitend door de Deventer defensie sneed en Danilo een teruggetrokken pass van Walemark in de lange hoek schoot: 2-1.

Enric Llansana duelleert met David Hancko. Ⓒ ProShots

Feyenoord bleef na de aansluitingstreffer de voetballende oplossingen zoeken en dat loonde. Goed, Lidberg dwong Justin Bijlow nog tot een save, maar in het laatste kwartier waren het de gasten die domineerden en de één na de andere kans creëerden.

Kruising

Walemark vond na een listig steekballetje van Danilo de voeten van Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange, maar op een kopbal van de Braziliaan moest hij het antwoord schuldig blijven. Danilo liet een voorzet van Walemark in de kruising glijden. Op slag van rust zag aanvoerder Orkun Kökcü een heerlijke vrije trap vanaf links via de vuisten van De Lange op de rechterpaal belanden. Na 45 minuten was het publiek de grote winnaar.

Na de enerverende eerste helft voerden beide trainers na de thee direct een wissel door: Sylla Sow, de man over wie zoveel te doen was geweest, kwam Linthorst aan de zijde van de thuisclub vervangen, terwijl Slot rechtsback Pedersen in de kleedkamer achterliet voor de 18-jarige Mimeirhel Benita. Uit de eerste corner van Feyenoord schoot de Slowaak David Hancko op aangeven van Kökcü in de korte hoek rakelings naast.

Uithaal Dilrosun

Zo spectaculair als de eerste helft was losgebarsten, zo saai waren de eerste tien minuten na de thee. Totdat Javairô Dilrosun namens Feyenoord vanaf links aan de wandel ging. De 24-jarige vleugelspeler zette een één-tweetje op met Szymanski en schoot vanuit een lastige hoek knap in de lange hoek: 2-3. De voorsprong was dik verdiend, want ondanks de krappe voorsprong was de ploeg van Slot twee klassen beter dan de rode lantarendrager.

Nadat Danilo twintig minuten voor tijd vergat zijn hattrick te voltooien, hij schoot ter hoogte van de penaltystip naast, werd de man van de avond vervangen door Oussama Idrissi, de flankenspeler met wie Slot bij AZ prima had samengewerkt. De gasten, of beter gezegd Sebastian Szymanski, bewaarde het beste voor het laatst. De Poolse huurling van Dinamo Moskou pegelde de bal van een meter of 22 onhoudbaar voor De Lange stijf in het kruis: 2-4. De eindstand werd nog wel bepaald door Oliver Edvardsen, maar zijn goal diep in blessuretijd kwam te laat voor Go Ahead.