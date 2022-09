Ajax-trainer Schreuder kiest zelfde elf als tegen Rangers

De keuze van Alfred Schreuder is een hard gelag voor Davy Klaassen, die tegen SC Cambuur (4-0) en SC Heerenveen (5-0), in de duels rondom de Champions League-wedstrijden, wel aan de aftrap verscheen en tegen SC Heerenveen de vroege 1-0 voor zijn rekening nam. Zijn plek wordt in Liverpool ingenomen door Steven Berghuis.

In Liverpool is Kudus talk of the town. De Ghanees kon afgelopen transferperiode naar het blauwe deel van de stad, naar Everton, maar werd door Ajax aan zijn contract gehouden. Na zijn treffer tegen Rangers FC scoorde de valse spits tegen SC Heerenveen twee keer. Aan Liverpool bewaart hij echter geen goede herinneringen. In oktober 2020 raakte hij tijdens Ajax-Liverpool na negen minuten al geblesseerd aan zijn knie.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.