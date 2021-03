VVV-Venlo verliest dankzij eigen goal tegen Sparta voor de zesde keer op rij

Net zoals afgelopen zaterdag tegen Feyenoord moest VVV-Venlo aantreden zonder Georgios Giakoumakis. De Griekse topschutter ontbrak vanwege lichte klachten, waardoor Jafar Arias weer in de punt van de aanval stond geposteerd.

Na dik een kwartier spelen kreeg Arias het eerste kansje van de wedstrijd, maar zijn kopbal miste richting. Twee minuten later probeerde hij al liggend uit te halen, maar zijn poging werd geblokt. De Griek Christos Donis kreeg voor de Limburgers de beste kans na goed terugleggen van Yahcuroo Roemer, maar ook zijn inzet werd geblokt en vloog uiteindelijk net naast. De enige mogelijkheid die Sparta in de eerste helft kreeg, was wel direct de grootste. Abdou Harroui dwong vanuit een lastige positie Thorsten Kirschbaum tot een redding.

Echte kansen in de tweede helft

Na rust bleef VVV de betere partij en dit keer kreeg het ook echte kansen. De eerste redding voor Maduka Okoye op een schot van Roemer was nog makkelijk, maar bij even later moest hij echt aan het werk toen Joshua John goed naar binnenkwam en de verre hoek zocht. De beste kans was voor Vito van Crooy, maar zijn volley ging rakelings naast.

Na die sterke fase kwam Sparta langzaam beter in de wedstrijd en dat leverde de Rotterdammers direct een goal op. De voorzet van Lennart Thy werd ongelukkig in het eigen doel gewerkt door Kristopher Da Graca.

Het lukte VVV daarna niet om opnieuw een korte periode met een paar pogingen af te dwingen. Dit terwijl Thy nog een paar keer gevaarlijk was. De spits was sowieso bij veel betrokken na rust, want na een fraai hakje van hem knalde Jeffry Fortes hard op de paal. Even later knalde Harroui nog op Kirschbaum.

De gemiste kansen deerden Sparta niet, al had het weinig gescheeld toen Torino Hunte de bal in de blessuretijd nog richting het goal tikte. Okoye wist met een knappe redding de gelijkmaker te voorkomen. Het elftal van Henk Fraser wint daardoor voor het eerst sinds 13 januari weer een competitiewedstrijd. VVV-Venlo verdedigt nu met nog negen wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten op Willem II.