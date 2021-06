Sprintgrootheid Igor Zjelezovski overleden

Video

Ook tweede baby van Tom en Renée lijdt aan ongeneeslijke ziekte

Een maand na het overlijden van hun zoontje Hugo, is Renée bevallen van dochtertje Charlie. Helaas is ook Charlies lot onzeker, want ze lijdt aan dezelfde zeldzame stofwisselingsziekte als Hugo. Vrienden en familie komen in actie om hen te steunen en halen geld op voor Metakids, het goede doel dat z...