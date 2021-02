Chelsea-trainer Tuchel: mijn schuld dat Ziyech uit vorm is

„Ik heb harde keuzes moeten maken en daarvan is Hakim nu het slachtoffer. Maar ik daag hem uit te laten zien dat ik hem ten onrechte buiten het elftal laat.”

Bij de komst van Tuchel begon oud-Ajacied Ziyech nog wel in de basis, maar dat veranderde snel. Tuchel: „Er hebben meer goede spelers op de bank gezeten en er zitten nog steeds meer goede spelers op de bank. Voor mij is het een voordeel dat ik zoveel keus heb. Ik vind de jongens die niet spelen ook goed, maar andere vind ik nu net iets beter. Dat kan per week veranderen natuurlijk.”

Tuchel weet zeker dat Ziyech nog aan bod komt dit seizoen. „We doen nog op meerdere fronten mee en ons programma is heel zwaar. Ik zal Hakim zonder twijfel nog nodig hebben.”