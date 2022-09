Engelse media: ’Nederlaag Ten Hag onbeduidend op avond van verdriet voor Groot-Brittannië’

Voetbal

Familie Van Iperen start crowdfunding: ’We willen Donny het maximale bieden’

Het is inmiddels ruim een maand geleden dat voetballer Donny van Iperen (27) in het ziekenhuis belandde. Op 6 augustus tijdens een wedstrijd tussen zijn club Zimbru en Dinamo Auto kwam ongelukkig in botsing met de keeper van de tegenstander, waarna hij in coma raakt. Hoewel het stap voor stap beter ...