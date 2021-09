Frenkie de Jong na ’heel zware klap’ voor FC Barcelona: ’Dat is natuurlijk superslecht’

„Ik denk niet dat Barcelona ooit zó slecht is begonnen aan de Champions League”, vervolgde De Jong. „Twee duels gespeeld, nul punten, nul goals gemaakt en zes tegen. Dat is natuurlijk superslecht. Het is dus een heel moeilijke situatie, maar er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Je moet als team altijd blijven vechten zolang het nog kan. Ik heb nog steeds vertrouwen dat wij kunnen doorgaan. Want de kwaliteit is er wel.”

De Jong hield een naar gevoel over aan het duel in Lissabon. „Zij scoren heel vroeg in de wedstrijd en dat is nooit lekker natuurlijk. Daarna waren we tot aan de rust beter, maar kwamen we niet tot scoren. Na de tweede goal van Benfica vielen we een beetje uit elkaar, kwamen er veel ruimtes en was het grote chaos.”

Bekijk ook: Jubileumduel Frenkie de Jong bij FC Barcelona krijgt zwarte rand

Bekijk ook: Donkere wolken pakken zich samen boven Ronald Koeman na pijnlijk verlies FC Barcelona bij Benfica

De Jong sprak desgevraagd nog wel zijn vertrouwen uit in Koeman. „Maar ik weet niet wat de president denkt.”