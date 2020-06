Lotto-Soudal heeft Tourselectie klaar: mikken op sprintzeges

Lotto Soudal heeft voor de uitgestelde Tour vijf Belgen geselecteerd: Thomas De Gendt, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Jasper De Buyst en Steff Cras. De Duitser Roger Kluge zorgt met Ewan en Degenkolb voor de buitenlandse inbreng.

„We maken onze Tourploeg nu al bekend omdat het geen zin heeft te wachten tot de eerste koersen in augustus”, liet directeur John Lelangue van Lotto Soudal weten. „Dat is namelijk vrij laat en we weten hoe ver onze renners momenteel staan in de voorbereiding. Iedereen heeft de voorbije weken hard gewerkt en bouwen verder op naar de Tour.”

Lotto Soudal behaalde vorig jaar vier ritzeges in de Tour. Ewan zegevierde drie keer en De Gendt schreef één etappe op zijn naam. „Caleb krijgt een sprinttrein ter beschikking en met hem gaan we opnieuw voor de winst in de etappes voor de sprinters. Hij begon al heel sterk aan het seizoen met drie zeges. We hebben vertrouwen in hem”, aldus Lelangue.