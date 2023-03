Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mondiale schermbond laat Russen en Wit-Russen weer toe

19.58 uur: De internationale schermfederatie FIE laat Russen en Wit-Russen weer toe op internationale wedstrijden. Een meerderheid van 65 procent van de aangesloten bonden stemde op een buitengewoon congres in Lausanne voor de opheffing van de schorsing van beide landen.

De FIE besloot meer dan een jaar geleden op advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Rusland en Wit-Rusland uit de sport te weren na de inval van Rusland in Oekraïne. Een vurig pleidooi van de Oekraïense schermbond voor verlenging van de schorsing vond op het congres geen gehoor bij de meeste bonden.

De FIE zag ruimte voor het besluit omdat het IOC overweegt Russische en Wit-Russische sporters onder neutrale vlag te laten meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Schermen is de eerste sport die sporters uit de twee landen weer laat meedoen onder neutrale vlag. Het eerste grote toernooi waar Russen en Belarussen welkom zijn, zijn de wereldkampioenschappen in juli in Milaan.

De Russische schermers behoren tot de besten ter wereld. Ze wonnen drie gouden medailles (acht in totaal) op de Olympische Spelen van Tokio, toen zij deelnamen onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité.

Mourinho verliest beroep en mist derby van Rome

19.40 uur: José Mourinho van AS Roma is in hoger beroep alsnog geschorst voor twee wedstrijden wegens wangedrag. Hij mag daarom niet op de bank zitten bij de duels met Sassuolo en met Lazio, de derby van Rome.

De Portugees had zich misdragen in het competitieduel met Cremonese en kreeg daarvoor de rode kaart. Na de aanvankelijke schorsing van twee wedstrijden ging hij in beroep, waardoor hij in de gewonnen ontmoeting met Juventus nog wel van de partij was.

Bij AS Roma, de nummer 4 van de Italiaanse competitie, spelen onder meer de Nederlanders Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum.

De Ligt krijgt mogelijk rust bij Bayern München

18.07 uur: Het is onzeker of Matthijs de Ligt zaterdag bij Bayern München in de basis staat in het competitieduel met Augsburg. De verdediger heeft aangegeven wat last van vermoeidheid te hebben, na de midweekse inspanningen tegen Paris Saint-Germain. „Mogelijk krijgt hij wat rust”, zei trainer Julian Nagelsmann.

Naast De Ligt krijgen ook Thomas Müller, Kingsley Coman en Leon Goretzka mogelijk wat meer tijd om te herstellen, zo vervolgde Nagelsmann. „We gaan in elk geval wat rouleren.” Eric Maxim Choupo-Moting ontbreekt in elk geval. De spits is geblesseerd.

Mogelijk biedt dit een kans aan Ryan Gravenberch, Daley Blind en Noussair Mazraoui, die tegen Paris Saint-Germain op de bank bleven.

Paris Saint-Germain aast op aanschaf Stade de France

17.42 uur: Paris Saint-Germain heeft zijn zinnen gezet op de koop van het Stade de France, het stadion dat in 2024 middelpunt is van de Olympische Spelen in Parijs. De club bevestigt dat het kandidaat is, maar nog geen bod heeft uitgebracht. De Franse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het stadion met een capaciteit van 81.500 toeschouwers. De prijs bedraagt ongeveer 600 miljoen euro.

De landskampioen heeft eerder tevergeefs geprobeerd het Parc des Princes te kopen, al bijna vijftig jaar de thuisbasis van PSG. Dat stadion heeft momenteel een capaciteit van 48.500 toeschouwers. De eigenaren van de Parijse club, afkomstig uit Qatar, waren van plan het stadion over te nemen van het stadsbestuur en het dan uit te breiden. Hun bod werd niet geaccepteerd.

Golfer Besseling valt uit top 10 in Kenia

17.03 uur: Wil Besseling is uit de top 10 gevallen van het Kenia Open, een toernooi uit de DP World Tour. De 37-jarige Besseling kende een aanzienlijk mindere ronde dan op de openingsdag in Nairobi. Waar hij het toernooi met een ronde van 65 slagen was begonnen, noteerde hij op de tweede dag een score van 71.

Besseling kwam tot een ronde par, na drie birdies en evenveel bogeys. Daardoor staat hij halverwege het toernooi op een score van -6 gedeeld veertiende. Hij heeft vier slagen achterstand op koploper Nacho Elvira, die zijn tweede ronde afsloot met een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde.

Darius van Driel kende een betere tweede ronde en haalde eveneens de cut in Kenia. Van Driel (33) ging rond in 68 slagen en staat nu op -4.

Zaalvoetballers tegen Moldavië in play-offs voor WK-kwalificatie

16.44 uur: De Nederlandse mannen nemen het in de play-offs voor WK-kwalificatie op tegen Moldavië. De twee duels worden tussen 10 en 19 april gespeeld. Oranje wist zich woensdagavond niet rechtstreeks te plaatsen voor de volgende fase. Tegen Oekraïne werd het in Almere 1-1.

Benzema dit weekend niet in actie voor Real, hoopt op Liverpool

16.35 uur: Karim Benzema kan dit weekend niet in actie komen voor Real Madrid. De nummer 2 van La Liga neemt het zaterdag om 14.00 uur thuis op tegen Espanyol.

„Karim heeft een trap op zijn enkel gehad en die is nu wat opgezwollen. Hij heeft geprobeerd klaar te zijn voor zaterdag, maar dat bleek niet mogelijk”, zei trainer Carlo Ancelotti. „We hebben ons ten doel gesteld hem topfit terug te hebben op woensdag.”

Ancelotti doelde daarmee op het duel met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. Real won de eerste wedstrijd, in Engeland, al met 5-2. Benzema maakte op Anfield twee doelpunten.

Real heeft in de Spaanse competitie een achterstand van 9 punten op FC Barcelona, dat zondag naar Bilbao moet voor de uitwedstrijd tegen Club Athletic.

Paris Saint-Germain meldt succesvolle enkeloperatie Neymar

16.32 uur: Neymar is vrijdag in Qatar met succes geopereerd aan een enkel. Dat laat Paris Saint-Germain weten, de club van de Braziliaanse voetballer. PSG meldde eerder al dat Neymar, die half februari geblesseerd raakte in een competitieduel, dit seizoen vrijwel zeker niet meer in actie komt.

De 31-jarige Neymar kampt de laatste jaren herhaaldelijk met problemen aan de rechterenkel. Om dat tegen te gaan adviseerde de medische staf van de Franse kampioen een ingreep. Neymar werd in een daarvoor gespecialiseerde kliniek in Doha geopereerd.

Paris Saint-Germain werd eerder deze week zonder Neymar door Bayern München uitgeschakeld in de Champions League.

SC Heerenveen heeft viertal terug voor duel met Ajax

15.55 uur: SC Heerenveen kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax weer beschikken over Sydney van Hooijdonk, Thom Haye, Tibor Halilovic en Mats Köhlert, die afgelopen weekend ontbraken. Verdediger Pawel Bochniewicz is hersteld na zijn botsing van zaterdag, terwijl de Noorse aanvaller Daniël Karlsbakk er vanwege ziekte niet bij is tegen de Amsterdammers.

„Het gaat goed met Pawel. Hij wist na de botsing even niet meer wat er was gebeurd, waardoor hij gewisseld werd. Dat is een protocol. Hij heeft daarna een paar dagen rust gehad, maar nu is het oké”, zei trainer Kees van Wonderen in zijn vooruitblik. Bochniewicz viel afgelopen zaterdag uit in de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Brenet terug in selectie van FC Twente

14.54 uur: Joshua Brenet keert terug in de selectie van FC Twente. Vanwege een disciplinaire schorsing ontbrak hij vorige week bij het duel met sc Heerenveen. Trainer Ron Jans strafte Brenet omdat hij vond dat de verdediger niet goed had gereageerd toen hij werd gewisseld in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen PSV. Jans heeft hem nu weer opgenomen in zijn ploeg voor de wedstrijd zaterdagavond tegen Fortuna Sittard.

Jans kan nog niet beschikken over de geblesseerde Virgil Misidjan (scheenbeen) en Denilho Cleonise (kuit). De trainer heeft wel goede hoop dat Misidjan weer fit zal zijn voor de wedstrijd volgende week tegen AZ.

Naast Brenet keert ook Ramiz Zerrouki na een schorsing terug in de selectie.

AZ-verdedigers Vanheusden en Beukema doen deels mee met groep

12.13 uur: Zinho Vanheusden en Sam Beukema doen weer deels mee met de groepstrainingen van AZ. De twee verdedigers werken aan hun herstel na een blessure.

AZ werkte de training van vrijdagochtend op een overdekt veld af vanwege het slechte weer. De Alkmaarders, die derde staan in de Eredivisie, treffen zaterdagavond FC Groningen op eigen veld.

AZ won dinsdag in de achtste finales van de Conference League, in Rome, met 2-1 van Lazio. De return is donderdag.

Klassementsleidster Maaike Verweij niet aan start bij Marathon Cup Finale

11.39 uur: Na lang wikken en wegen heeft Maaike Verweij besloten om zaterdag niet aan de start te verschijnen tijdens de marathoncupfinale in Leeuwarden. De 22-jarige leidster van het algemeen klassement brak een aantal weken geleden tijdens een training op de mountainbike haar sleutelbeen en heeft sindsdien geen wedstrijd meer geschaatst.

Het is een tegenvaller voor schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander. Verweij wilde immers niets liever dan hoogstpersoonlijk de eindzege veiligstellen. De schaatsster uit Veenhuizen heeft een gigantische voorsprong in het klassement. Ze heeft bijna 39 punten meer dan nummer twee Esther Kiel. Ondanks dat ze vanavond niet op het ijs staat, is de kans héél groot dat ze aan het einde van de avond evengoed gehuldigd wordt als winnares. Kiel kan haar enkel nog achterhalen door de wedstrijd te winnen mét een ronde voorsprong.

Bij de mannen ligt Harm Visser op pole position om het klassement op zijn naam te schrijven. De 22-jarige rijder van Jumbo-Visma won de laatste drie wedstrijden op kunstijs en blaakt dus van het zelfvertrouwen. De pupil van Peter de Vries heeft ruim vijf punten voorsprong op Sjoerd den Hertog, maar de rijder van Royal A-ware zal er alles aan doen om het Visser heel moeilijk te maken.

Medvedev en Sabalenka rekenen nog niet op deelname Wimbledon

09.18 uur: De Russische tennisser Daniil Medvedev en de Belarussische Aryna Sabalenka houden er nog geen rekening mee dat ze in juli hun opwachting mogen maken op Wimbledon. Vanwege de Russische inval in Oekraïne waren de twee vorig jaar niet welkom bij het grandslamtoernooi.

De Britse krant Daily Telegraph meldde vorige week dat Wimbledon van plan is de boycot voor spelers uit Rusland en Wit-Rusland op te heffen. Medvedev hield zich bij het toernooi in Indian Wells echter op de vlakte. „We horen geruchten. Ik zou heel blij zijn als ik weer op Wimbledon kan spelen. Ik hou van het toernooi, maar als het niet kan, dan wacht ik op de volgende kans om terug te kunnen keren.”

Sabalenka zegt weg te willen blijven van speculaties. „Ik vond het vorig jaar super pijnlijk dat ik niet op Wimbledon kon spelen”, zei de winnares van de Australian Open. „Maar ik weet nu dat ik er geen controle over heb. Ik hoop echt dat we er weer mogen spelen. Het is een prachtige plek en ik hou van het publiek. Maar wat kan ik doen als het niet mag? Niets.”

De tennisster zegt dat ze het moeilijk heeft gehad met de situatie. „Ik dacht echt dat het mijn schuld was. Maar ik besef mij nu dat ik niks ergs tegen het Oekraïense volk heb gedaan. Dit is niet mijn schuld en ik heb geen controle over de situatie.”

Wimbledon was vorig jaar het enige grandslamtoernooi waar spelers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom waren.

Kevin Durant drie weken aan de kant met enkelblessure

07.44 uur: Kevin Durant kan zeker drie weken niet in actie komen vanwege een enkelblessure. De 34-jarige sterspeler zou woensdag (plaatselijke tijd) bij Phoenix Suns zijn langverwachte debuut voor eigen publiek maken, maar raakte tijdens de warming-up voor het duel met Oklahoma City Thunder geblesseerd. Volgens de Suns moet Durant drie weken rust houden.

Durant verhuisde vorige maand van Brooklyn Nets naar de Suns. Hij speelde wel al drie uitwedstrijden voor zijn nieuwe ploeg. Durant stond eerder dit seizoen al zo’n acht weken aan de kant met een knieblessure.

De Memphis Grizzlies versloegen na een sterk optreden in het eerste kwart regerend NBA-kampioen Golden State Warriors met 131-110. De Grizzlies maakten in het eerste kwart 48 punten.

Tyus Jones was topscorer bij de Grizzlies met 22 punten. Desmond Bane en Jaren Jackson jr. voegden er 21 punten aan toe. In totaal zes spelers van het team kwamen uit in de dubbele cijfers. Het team speelde zonder Ja Morant, die door zijn ploeg is geschorst omdat hij een pistool had getoond in een nachtclub. Morant wordt niet vervolgd, maar moet wel een straf van de Grizzlies uitzitten. Stephen Curry was topscorer bij de Warriors met 29 punten.

Milwaukee Bucks won met 118-113 van Brooklyn Nets en verstevigde de leidende positie in de Eastern Conference. De Bucks hadden in het begin van het tweede kwart een voorsprong van 22 punten. De Nets kwamen echter sterk terug. Met nog minder dan een minuut op de klok was het verschil nog twee punten. De Bucks wisten de overwinning er echter toch uit te slepen. Bobby Portis was met 28 punten het meest trefzeker voor de Bucks.