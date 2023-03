Op dramatische wijze streep door thuisdebuut Kevin Durant voor Phoenix Suns

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Medvedev en Sabalenka rekenen nog niet op deelname Wimbledon

09.18 uur: De Russische tennisser Daniil Medvedev en de Belarussische Aryna Sabalenka houden er nog geen rekening mee dat ze in juli hun opwachting mogen maken op Wimbledon. Vanwege de Russische inval in Oekraïne waren de twee vorig jaar niet welkom bij het grandslamtoernooi.

De Britse krant Daily Telegraph meldde vorige week dat Wimbledon van plan is de boycot voor spelers uit Rusland en Wit-Rusland op te heffen. Medvedev hield zich bij het toernooi in Indian Wells echter op de vlakte. „We horen geruchten. Ik zou heel blij zijn als ik weer op Wimbledon kan spelen. Ik hou van het toernooi, maar als het niet kan, dan wacht ik op de volgende kans om terug te kunnen keren.”

Sabalenka zegt weg te willen blijven van speculaties. „Ik vond het vorig jaar super pijnlijk dat ik niet op Wimbledon kon spelen”, zei de winnares van de Australian Open. „Maar ik weet nu dat ik er geen controle over heb. Ik hoop echt dat we er weer mogen spelen. Het is een prachtige plek en ik hou van het publiek. Maar wat kan ik doen als het niet mag? Niets.”

De tennisster zegt dat ze het moeilijk heeft gehad met de situatie. „Ik dacht echt dat het mijn schuld was. Maar ik besef mij nu dat ik niks ergs tegen het Oekraïense volk heb gedaan. Dit is niet mijn schuld en ik heb geen controle over de situatie.”

Wimbledon was vorig jaar het enige grandslamtoernooi waar spelers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom waren.

Kevin Durant drie weken aan de kant met enkelblessure

07.44 uur: Kevin Durant kan zeker drie weken niet in actie komen vanwege een enkelblessure. De 34-jarige sterspeler zou woensdag (plaatselijke tijd) bij Phoenix Suns zijn langverwachte debuut voor eigen publiek maken, maar raakte tijdens de warming-up voor het duel met Oklahoma City Thunder geblesseerd. Volgens de Suns moet Durant drie weken rust houden.

Durant verhuisde vorige maand van Brooklyn Nets naar de Suns. Hij speelde wel al drie uitwedstrijden voor zijn nieuwe ploeg. Durant stond eerder dit seizoen al zo’n acht weken aan de kant met een knieblessure.

De Memphis Grizzlies versloegen na een sterk optreden in het eerste kwart regerend NBA-kampioen Golden State Warriors met 131-110. De Grizzlies maakten in het eerste kwart 48 punten.

Tyus Jones was topscorer bij de Grizzlies met 22 punten. Desmond Bane en Jaren Jackson jr. voegden er 21 punten aan toe. In totaal zes spelers van het team kwamen uit in de dubbele cijfers. Het team speelde zonder Ja Morant, die door zijn ploeg is geschorst omdat hij een pistool had getoond in een nachtclub. Morant wordt niet vervolgd, maar moet wel een straf van de Grizzlies uitzitten. Stephen Curry was topscorer bij de Warriors met 29 punten.

Milwaukee Bucks won met 118-113 van Brooklyn Nets en verstevigde de leidende positie in de Eastern Conference. De Bucks hadden in het begin van het tweede kwart een voorsprong van 22 punten. De Nets kwamen echter sterk terug. Met nog minder dan een minuut op de klok was het verschil nog twee punten. De Bucks wisten de overwinning er echter toch uit te slepen. Bobby Portis was met 28 punten het meest trefzeker voor de Bucks.