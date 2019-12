Michael van Gerwen naar finale WK darts

’Mighty Mike’ won de eerste set met 3-2, maar het kostte pijn en moeite. Aspinall pakte een kansje (setdart) niet in de vijfde leg, terwijl Van Gerwen dat uiteindelijk wel deed: 1-0. En dat was meteen een goed begin, want ’The Asp’ begon de set.

In de tweede set, die Van Gerwen dus begon, werd de Nederlander echter weer meteen gebroken. Aspinall was zeker niet van plan om het Van Gerwen cadeau te geven, want het werd ’gewoon’ 1-1 in sets.

Vizier

De Brit ging ongestoord door en had kansen om Mighty Mike te breaken, maar miste daar drie pijlen op. De twee ’kemphanen’ gingen gelijk op, waardoor het aankwam op de vijfde leg, die Aspinall mocht beginnen. Maar The Asp gooide zijn tripple niet, waardoor Van Gerwen aan één dubbel genoeg had: 2-1 in sets voor de Nederlander.

In de vierde set ging het ’met de legs mee’, waarbij allebei de darters het vizier niet helemaal op scherp hadden. Weer kwam het aan op een vijfde leg. ’The Asp’ brak Van Gerwen en pakte heel knap de set: 2-2.

Zenuwslopend

In een zenuwslopende vijfde set, waar het weer aankwam op een vijfde leg, pakte Van Gerwen de set. Aspinall miste een setpijl op ’tops’ en Mighty Mike greep wel zijn kans: 3-2.

De darter uit Vlijmen brak in de daaropvolgende set de Brit wel. Mighty Mike pakte de set dan ook eindelijk eens met een groot verschil: 3-0. Van Gerwen nam ook afstand in de setstanden: 4-2.

Veerkracht

Maar de Brit liet zien ook veerkracht te beschikken, want The Asp pakte gewoon de set daarop met 3-0. De pauze werd ingegaan met een tussenstand van 4-3 voor Van Gerwen.

De achtste set ging van link naar rechts. Bij 2-1 voor Van Gerwen kregen beide meerdere legpijlen, maar er gingen er verscheidene mis. Totdat Aspinall het zat was: 2-2. En wéér een vijfde leg dus. Maar de wereldkampioen liet toen zien waarom hij de regerend kampieon is. De leg en de set pakte hij uiteindelijk toch: 5-3. Het bleek de beslissing in de wedstrijd.

In de negende set had hij nog maar weinig van The Asp te duchten. Met 3-1 in de set en in totaal 6-3 plaatste hij zich weer voor de finale. De drievoudig wereldkampioen gaat op 1 januari op voor zijn vierde WK-titel, als hij het opneemt tegen Wright. In 2014 speelden de twee ook tegen elkaar in de finale, toen won ’Mighty Mike’ met 7-4.

