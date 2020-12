Frank Lampard wijst naar blessures Hakim Ziyech: ’Chelsea nog geen titelkandidaat’

Frank Lampard denkt dat Chelsea terug kan keren aan de top, maar nog niet dit seizoen. Ⓒ EPA

Trainer Frank Lampard is blij met de manier waarop Chelsea zich dit seizoen presenteert in de Premier League. De oud-international vindt het huidige niveau echter nog niet goed genoeg om mee te doen in de strijd om de titel. „Daarvoor zullen we ons echt nog moeten verbeteren.”